Page adelanta a finales de 2027 el plazo para la culminación del "ambicioso plan de recuperación" tras la dana en Letur

El presidente regional, Emiliano García-Page, visita Letur. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

ALBACETE 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado a finales de 2027 el plazo para la culminación del "ambicioso plan de recuperación, planteado hasta 2028" tras la dana en Letur, por lo que ha agradecido "la colaboración de la mayoría de los vecinos y colectivos" involucrados en la recuperación del municipio por este fenómeno. A este respecto, ha subrayado que "una parte de estas obras tienen que servir de homenaje a las personas que se nos fueron", dado que "lo verdaderamente duro fue la pérdida de vidas humanas".

"Creo que Letur y Mira se analizarán en el futuro como ejemplos de cómo todo un pueblo se une con todas las administraciones coordinadas y se pone en pie", ha continuado el presidente autonómico en la visita que ha realizado este lunes al municipio albaceteño, en el que ha inaugurado, además, la nueva escuela infantil 'Mª Carmen Jiménez Villar', donde ha resaltado que "hoy hay más negocios en Letur que antes de la dana" y que "se mantiene la población y va a crecer" gracias a este nuevo recurso educativo que "tiene también el imán de atraer a familias más jóvenes".

"Los proyectos y los planes van conforme a todo lo que nos habíamos planteado" y "muchas de las infraestructuras públicas de Letur van a quedar sustancialmente mejor de como estaban antes de la dana", ha continuado el presidente en relación con los trabajos de reconstrucción de este municipio que, incluso, se ha preparado "para futuras inclemencias y en previsión de que puedan volver a pasar" situaciones similares.

Igualmente, Emiliano García-Page ha valorado que "aquí ha habido cero sectarismos, cero enfrentamientos" y que "estamos levantando muros, pero son muros físicos para reconstruir las calles, en ningún caso muros políticos". Asimismo, ha renovado su compromiso de destinar a las localidades afectadas, "todo el esfuerzo posible, económicamente", además de "la comprensión y el dialogo con las demás administraciones", a quienes ha agradecido su talante.

UNA ESCUELA INFANTIL EN EL "GRAN SALÓN DE CRISIS"

En su intervención, tras recorrer las dependencias de la nueva escuela infantil, Emiliano García-Page ha destacado la importancia de este tipo de infraestructuras públicas para satisfacer "la demanda de las nuevas generaciones y de las nuevas parejas" que se instalan en el municipio y cuyos "niños y niñas" serán escolarizados, precisamente, "en los mismos espacios que sirvieron de salones de crisis" en las horas posteriores a la DANA.

En este sentido, ha incidido en que "el gran salón que la guardería compartirá con el colegio es donde los reyes se tuvieron que reunir con los operativos y también con las familias", ha rememorado en referencia a la visita de Don Felipe y Doña Letizia en aquellos momentos.

"Sería muy hermoso" que los monarcas "terminen viendo en qué condiciones ha quedado y qué simiente de vida ha quedado", ha indicado García-Page en alusión a la escuela infantil que hoy ocupa la misma estancia que fue "epicentro de la coordinación y de la reunión de todos los esfuerzos públicos y también privados", ha concluido en una visita "enormemente simbólica".

Todo ello en una jornada en la que ha estado acompañado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; y por el alcalde de Letur, Sergio Marín, a quien ha trasladado su "apoyo personal" y de quien ha valorado su capacidad para "gestionar la impotencia" y de "hacerlo con prudencia y conforme a la ley". Asimismo, han acompañado al presidente autonómico el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; y el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero.

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha avanzado una partida de más de 1,5 millones de euros destinados a realizar obras de Reparación, Ampliación y Mejora (RAM) en los centros educativos de la provincia de Albacete.

De ese montante económico, ha especificado, más de medio millón de euros irá destinado a climatizar los centros de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia de Albacete. "Hasta la fecha hemos realizado intervenciones en la mayoría de IES de la provincia. Algo que ataja uno de los grandes problemas de los centros, como es el calor, de cara al verano", ha concretado a los medios.

Amador Pastor también ha aprovechado el acto para señalar que, en los últimos años, el municipio de Letur ha recibido casi medio millón de euros para acometer distintas obras en su colegio, algo que le ha permitido adecuar espacios interiores y exteriores o construir una cubierta de una pista, entre otros.

El presidente de la Diputación de Albacete ha querido subrayar el valor simbólico y práctico de la recuperación del municipio tras los gravísimos daños sufridos por la dana. Ha señalado que el objetivo debe ser que "el Letur del futuro fuera incluso más bonito, más cómodo, más accesible que el Letur de antes de la dana", destacando que ya es posible comprobar "cómo están avanzando las obras en un terreno que es muy complicado, una orografía complicada, en el que se está ejecutando una magnífica obra de ingeniería y una gran obra de arquitectura".

En ese sentido, ha querido empezar por "felicitar a todos los equipos técnicos que están trabajando sobre el terreno", reconociendo la labor de quienes están haciendo posible que la reconstrucción avance con solvencia, sensibilidad y rigor; a la vez que ha valorado que "el municipio va recuperando su normalidad cada día más", remarcando que el nuevo Letur ya permite apreciar incluso mejoras respecto a la situación anterior a la riada.