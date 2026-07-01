Page adelanta un nuevo descenso del paro en Castilla-La Mancha en junio

Archivo - Trabajador en Castilla-La Mancha. - JCCM - Archivo

BRUSELAS/TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este miércoles desde Bruselas que el dato de paro del mes de junio, que se conocerá oficialmente este jueves, volverá a confirmar la buena evolución del mercado laboral en la comunidad autónoma.

Antes de participar en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, Page ha aprovechado su intervención ante los medios para hacer balance de sus once años al frente del Gobierno autonómico, coincidiendo con el aniversario de su primera investidura como presidente de Castilla-La Mancha.

"Es un tanto especial también para mí, porque precisamente se cumplen 11 años de mi primera investidura como presidente de Castilla-La Mancha", ha señalado el jefe del Ejecutivo regional, que ha recordado el compromiso que asumió entonces para revertir la situación del desempleo en la región.

Page ha rememorado que en 2015 llegó a pedir a su propio partido que no le permitiera repetir como candidato si no se conseguía "dar la vuelta" al "terrible dato de paro" que presentaba Castilla-La Mancha en aquel momento.

"Ahora no se estila mucho en la política española cumplir con la palabra que se le da a la gente y menos aún establecer ultimátum o autoultimátum", ha afirmado Page, antes de reivindicar la evolución del mercado laboral durante estos años.

En este sentido, el presidente regional ha defendido que, once años después, "las cifras del paro están a la mitad" y Castilla-La Mancha bate récord de población activa. Según ha indicado, la comunidad ha sumado más de 210.000 personas a su población activa desde entonces.

El avance realizado por Page se produce un día antes de que se conozcan los datos oficiales de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de junio. El último dato publicado, correspondiente a mayo, situó el desempleo en Castilla-La Mancha en 115.455 personas, la cifra más baja para ese mes desde 2008, mientras que la afiliación alcanzó los 814.280 cotizantes, máximo de la serie histórica.

Page ha afirmado sentirse "satisfecho", aunque ha matizado que no lo está "plenamente", porque, a su juicio, el Ejecutivo autonómico debe seguir trabajando para consolidar la creación de empleo y responder a las necesidades de la ciudadanía.

"La región sigue creciendo, seguimos atrayendo empresas, seguimos creando empleo, pero hay que seguir dando satisfacción a la gente", ha subrayado el presidente castellanomanchego.

La declaración se ha producido en Bruselas, donde Page participa en la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones, en la que defiende un dictamen sobre relevo generacional en la agricultura.