Page agradece todo el trabajo para "minimizar" daños y dice que en esto "no hay que hacer cálculos políticos"

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha agradecido este viernes todo el esfuerzo que está realizando Protección Civil, Guardia Civil, Policía, voluntarios, la UME, alcaldes y concejales y ciudadanos en general para "minimizar" los daños de las sucesivas borrascas que han afectado a la Comunidad Autónoma.

"Eso dice mucho también de un país que suma esfuerzos y que a la hora de la verdad no tiene que hacer cálculos políticos. Hay veces que los políticos lo hacen pero no lo hace la gente", ha asumido durante su intervención en la inauguración de la piscina municipal climatizada de Villacañas.

García-Page se ha referido a los "avisos permanentes" que ahora lanza el clima, por "las barbaridades que el ser humano está haciendo" con él, para acordarse de toda la gente que se está esforzando y trabajando "a pide de obra", dirigiendo trabajos, impidiendo que los cauces se desborden, y minimizando daños a personas, al patrimonio o el ganado.

A todos ellos ha querido agradecerles su labor en estos días, señalando que "merece mucho la pena saber que una de las cosas que nos unen como sociedad son estos servicios de respuesta colectiva. El que cuando pasa una desgracia la gente no sólo lo ve por la televisión y dice bueno ya lo arreglarán, no", sino el caudal de colaboración, de voluntarismo, que hace la gente.