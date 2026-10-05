Page anuncia más de 80 millones para la UAH hasta 2031 y que las obras de Las Cristinas acabarán este año

Acto solemne de presentación del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Alcalá. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

GUADALAJARA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este lunes en Guadalajara, durante la presentación del nuevo curso académico, que el próximo contrato programa de la Universidad de Alcalá (UAH), correspondiente al periodo 2027-2031, contará con una dotación de más de 80 millones de euros, lo que supone un incremento de alrededor del 30 por ciento respecto al actual, que contempla 64 millones de euros.

Page ha realizado este anuncio durante el acto solemne de presentación del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Alcalá, celebrado por primera vez en Guadalajara, en la Iglesia de Los Remedios, y al que junto al rector de la universidad, Carmelo García, han asistido, entre otros, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el presidente de la Diputación, José Luis Vega, además de varios consejeros del Gobierno regional.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado que el acuerdo está próximo a rubricarse y ha destacado que este incremento de la aportación autonómica permitirá dotar de estabilidad a la Universidad de Alcalá durante los próximos cinco años y afrontar la implantación de nuevas titulaciones.

En concreto, Page ha indicado que el acuerdo permitirá negociar esas nuevas titulaciones atendiendo a la "necesidad académica y social".

El segundo de los anuncios realizados por el presidente regional durante en el acto ha sido que las obras del Campus de Las Cristinas estarán terminadas antes de que finalice este año, después de una inversión de más de 50 millones de euros.

Un acto solemne en el que el rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García, había destacado previamente que la ejecución del nuevo campus se encuentra en un momento decisivo y que la previsión es que este año quede finalizada la actuación en el antiguo Colegio de Las Cristinas, es decir, lo que será el futuro campus.

En este sentido, García ha recordado como las obras han tenido que afrontar durante su desarrollo el hallazgo de una necrópolis de los siglos XII al XIV, en la que se han excavado y documentado 715 enterramientos, pero como, pese a estos hallazgos, los trabajos no se han detenido, según ha explicado.

"La Universidad ha querido salir a la calle, caminar por Guadalajara, hacerse visible y expresar algo muy sencillo: la Universidad de Alcalá es también Guadalajara, es también Castilla-La Mancha. Queremos que esta ciudad se sienta cada vez más universitaria", ha destacado el rector, que ha reparado en que la UAH es también una universidad singular, asentada en dos comunidades autónomas, que ha encontrado en Guadalajara y en esta región más que un lugar en el que impartir titulaciones.

"Aquí hemos encontrado una sociedad que nos ha acogido, instituciones que han confiado en nosotros y un territorio con el que hemos construido durante décadas una relación profunda", ha subrayado.

Por otro lado, Carmelo García ha destacado la importancia de contar con el compromiso de las administraciones y una financiación estable que permita a las universidades públicas crear nuevas plazas y titulaciones, inversión en infraestructuras y políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades.

"Queremos seguir ampliando nuestra oferta con esa visión de conjunto, escuchando lo que necesitan las empresas y los servicios públicos, y estrechando también la colaboración con la Formación Profesional para que quienes quieran continuar sus estudios encuentren más oportunidades de hacerlo", ha abundado.

El rector se ha referido, además, a los vínculos con la Universidad de Castilla-La Mancha, "con la que cada vez compartimos más proyectos y más espacios de colaboración".

La previsión de la Universidad de Alcalá es realizar un traslado progresivo de la actividad al nuevo campus y comenzar a impartir docencia en sus instalaciones durante el próximo curso académico.

El Campus de Guadalajara de la UAH comienza este curso con más de 3.500 estudiantes de grado y posgrado, cerca de 500 docentes y medio centenar de trabajadores del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, además de desarrollar 39 proyectos de investigación.

La institución oferta actualmente diez titulaciones de grado, tres dobles grados y dos másteres universitarios. Este curso se graduará la primera promoción del grado de Matemáticas y Computación, implantado en el campus de Guadalajara.