Page anuncia que octubre se pondrá la primera piedra de la ampliación del Hospital de Alcázar de San Juan

Archivo - Hospital La Mancha Centro - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que en octubre se va a poner la primera piedra de la ampliación del Hospital 'Mancha Centro' de la localidad ciudadreleña de Alcázar de San Juan.

Así lo ha indicado durante su inauguración este lunes del Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica del municipio, del que ha asegurado que tienen "una extraordinaria importancia" para el Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Hasta el punto, por ejemplo, de que en octubre, sin ir más lejos, pondremos la primera piedra de la que va a ser una gran ampliación del Hospital 'Mancha Centro', que es una referencia en toda Castilla-La Mancha", ha afirmado.