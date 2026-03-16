Page felicita a Mañueco y Martínez tras las elecciones en CyL: "Los resultados son saludables para todos"

El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene tras el seguimiento de la noche electoral del PP de Castilla y León, en el Hotel Alameda Palace, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca, - Manuel Ángel Laya - Europa Press

CIUDAD REAL 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha felicitado este lunes tanto al candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como al candidato del PSOE, Carlos Martínez. "Se ha practicado una campaña saludable y creo que los resultados son saludables para todos", ha añadido.

Durante su intervención en la inauguración del Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica de Alcázar de San Juan, García-Page ha felicitado a Mañueco por el resultado, para afirmar que "son muchos años gobernando" y añadir que seguir gobernando "es más duro y más complicado".

También ha tenido palabras para Martínez, del que ha destacado que dejara "muy claro" que está "en el mismo barco que la mayoría" para reclamar una financiación autonómica "justa", que es "exactamente la contraria a la que se está planteando".

"Agradezco mucho a Carlos que se pronunciara a favor de un buen modelo", ha dicho, para resaltar también el planteamiento "constructivo, positivo y sin insultos" que ha hecho en la campaña electoral el candidato socialista, ya que "desde el primer momento ha tendido la mano diciendo que estaría dispuesto a apoyar al otro partido mayoritario si era el más votado".

Ello le ha llevado a decir que "para todos los que queremos que España sea un espacio de consenso", en las elecciones de Castilla y León "triunfó mucho" el mensaje de votar útilmente. "A los dos grandes partidos le funcionó el voto útil", ha apuntado García-Page, para agregar que este hecho es "enormemente saludable".