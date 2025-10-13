Page anuncia la próxima creación de una Academia de Cine de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En una foto de archivo. - JCCM

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la creación de una Academia de Cine de la región, algo que se hará de la mano del sector.

Durante la presentación de la Ciudad del Cine que se instalará en la ciudad de Toledo, ha indicado que este movimiento va a permitir "a todo el sector afectado" poderse "coaligar para defender sus intereses en certámenes nacionales", algo que ya se hace en otras regiones.

Hay ya una ley que regula el procedimiento a través de la cual se pondrán "manos a la obra", y será el sector el que elija dónde quiere instalarse.

"Un paso necesario si queremos que vaya a más y que cada día el sector deje más empleo, más rendimiento y funcione mejor", ha indicado.