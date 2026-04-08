Page apunta al último trimestre del año para la aprobación del proyecto de ley de turismo de C-LM

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TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo regional aprobará el proyecto de ley de turismo de la Comunidad Autónoma el último trimestre del año.

Así lo ha avanzado durante su intervención en la inauguración del I Congreso Internacional de Artesanía de Castilla-La Mancha, donde ha dicho que esta normativa intentará acometer los retos del sector, además de recoger "muchas demandas".

Entre estos retos, el presidente de Castilla-La Mancha ha incluido los que tienen que ver con la consideración de comercio artesano en determinadas zonas, "que se va a regular con la promoción y con la calidad".

"No sé si nos atreveremos a hablar de las ordenanzas municipales en relación con las tasas turísticas", ha apuntado García-Page, quien ha añadido en este punto que tiene "una duda existencial" porque "luego los de la oposición me critican por poner impuestos aunque los vayan a cobrar ellos".

Con todo, el presidente castellanomanchego ha destacado que esta nueva ley del turismo de Castilla-La Mancha va a ser una "oportunidad" para que la comunidad autónoma actualice el marco de referencia, la estrategia y los objetivos que la región se tiene que marcar en un futuro en este sentido.

ESTRATEGIA REGIONAL

En este marco, García-Page ha puesto en valor la estrategia que está llevando a cabo Castilla-La Mancha respecto al turismo, junto al sector, para felicitar a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, por los "extraordinarios" resultados que está consiguiendo, y que lo esté haciendo llegando a acuerdos.

"Llevamos una estrategia extraordinaria que nos está dando muy buenos resultados, permitiéndonos diseñar un turismo en crecimiento sostenible, sin rupturas, sin abusos y que presenta para regiones como Castilla-La Mancha y en buena medida para España, no solo una oportunidad de llegar dinero, de crear empleo, de generar ingresos, sino también de repartir", ha subrayado.

Es por ello por lo que ha destacado que la "riqueza capilar" que genera el turismo y que se desarrolla por todo el territorio regional permite aguantar mejor la tensión "cuando vienen mal dadas". "Y cuando hay que repartir, se reparte mucho mejor la riqueza", ha concluido.