Page avanza que el dato de paro de este martes será en C-LM "el mejor de los últimos 18 años" de un mes de noviembre

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

GUADALAJARA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el dato de paro correspondiente al mes de noviembre que se conocerá este martes será "probablemente" el "mejor dato de los últimos 18 años en términos de generación de empleo" de un undécimo mes del año en la Comunidad Autónoma.

Lo ha adelantado este lunes García-Page en Tórtola de Henares (Guadalajara), donde ha puesto la primera piedra de ID Logistics en Pulsar Logistics Park, y donde se ha referido a las cifras de empleo "más que considerables" que está alcanzado la región.

"Normalmente noviembre es un mes en donde crece el paro", ha comentado, para añadir que, sin embargo, y a la espera del ciclo de las navidades, "en Castilla-La Mancha mañana vamos a tener una enorme satisfacción desde el punto de vista del empleo" que hará seguir "batiendo nuevos récords de empleabilidad".