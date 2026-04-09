Page avanza una gran exposición cultural en Sigüenza para 2028 similar al modelo 'Atempora'

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y el ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, en Sigüenza. - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS

SIGÜENZA (GUADALAJARA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado la intención de impulsar en Sigüenza una gran exposición cultural "magna" para el año 2028, en línea con el modelo de muestras como 'Atempora', que requerirá --según ha indicado-- un trabajo previo prolongado para garantizar su éxito.

Durante su intervención en el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura franquista, en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza (Guadalajara), junto al ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, García-Page ha señalado que se plantea empezar a trabajar "desde ya" en esta iniciativa.

"Tengo planteado para que empiecen a trabajar desde aquí ya", ha señalado, destacando cómo la Catedral de Sigüenza ya se ha utilizado "como contender magnífico" para acoger grandes eventos culturales y exposiciones temporales.

Por otro lado, ha puesto en valor los avances de una iniciativa --"pionera" en esta tierra-- para que "España entera pueda disfrutar" del concepto del Museo del Prado "ampliado", en este caso en el Palacio del Infantado de Guadalajara, que acogerá un Espacio Prado, con 19 obras propiedad del museo.

Un proyecto que, según ha apuntado, comenzará a tomar forma "a partir del otoño" de este año y que ha calificado como "una realidad" en desarrollo. El presidente autonómico ha destacado que esta actuación supondrá un impulso cultural para la ciudad de Guadalajara, al permitir acercar parte de los contenidos y la actividad del Museo del Prado a este territorio.