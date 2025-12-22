Page avanza la inversión de seis millones para construir el Centro Tecnológico Industrial de C-LM en Tomelloso

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Miguelturra (Ciudad Real), la conexión peatonal y ciclista que une esta localidad con la capital ciudadrealeña. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CIUDAD REAL 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha avanzado que "en muy poco tiempo, en horas, vamos a dar paso a la aprobación del proyecto extraordinario para Tomelloso como es el Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha", una iniciativa que será validada en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes y que estará dotada con seis millones de euros. Se trata, ha ahondado, de un proyecto "muy esperado y añorado" en esta localidad ciudadrealeña.

Así lo ha dado a conocer el jefe del Ejecutivo autonómico en la inauguración de la conexión peatonal y ciclista que une Ciudad Real y Miguelturra que, apoyada en fondos europeos, favorecerá la movilidad sostenible de unos 100.000 habitantes de este entorno urbano. Un proyecto que "no es consecuencia de ninguna lotería", sino que ha supuesto "mucho esfuerzo, mucho desvelo" y "va a tener una enorme utilidad".

En este marco, el presidente castellanomanchego ha adelantado otras medidas que aprobará el Gobierno autonómico este mismo martes, tal es el caso de "14 millones de euros para proyectos de Formación Profesional y del empleo en el ámbito de las empresas", que constituyen "una de las claves de productividad indispensable", ha relatado en torno a una convocatoria de subvenciones que permitirá formar a unas 600 personas en sectores estratégicos para la región.

En paralelo, y también para la provincia de Ciudad Real, ha anunciado que el Gobierno que preside dará luz verde, este martes, a la construcción de la "nueva oficina de empleo en Manzanares" con un presupuesto de "dos millones de euros", que permitirá seguir fomentando la empleabilidad de quienes "ni quiera tienen la oportunidad ni de echar un décimo de lotería", ha indicado antes de resaltar que "la única lotería por la que trabajo en esta región es la del esfuerzo, en entendimiento y los puentes".

Asimismo, Emiliano García-Page ha celebrado, precisamente en los últimos días de este año, el éxito que ha supuesto el "magnífico" Plan de Modernización Ciudad Real 2025 que "hemos desbordado" puesto que, "o lo hemos cumplido, o se está cumpliendo en estos momentos", por lo que ha concluido que "Castilla-La Mancha está cumpliendo con Ciudad Real", al tiempo que ha apuntado la necesidad de establecer "planteamientos y proyectos con un horizonte al 2030", al menos.