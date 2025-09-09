Page avanza que el nuevo Plan de Investigación Científica y Técnica verá la luz en diciembre y movilizará 1.000 millones

Archivo - Laboratorio de enología en el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF). - JCCM - Archivo

TOLEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan de Regional de Investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación (Princet) 2025-2028 verá la luz antes de finalizar el año, en diciembre, y supondrá movilizar más de 330 millones de euros anuales en inversión pública y privada, con una inversión total de unos 1.000 millones de euros.

"Es un compromiso que puedo asumir", ha aseverado el titular del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, en el pleno del Consejo Social de la UCLM, celebrado este martes en el campus de San Pedro Mártir y en el que José María Barreda ha tomado posesión como presidente de dicho organismo.

"Hablamos de mucho, de mucho dinero. Pero francamente significa que en esto muchas otras universidades, incluso las que van por dinero, las que se mueven básicamente por negocio, no pueden competir. Ojalá y eso no solo sea un problema de dinero, sea también un problema de categoría, de capacidad de nivel", ha considerado García-Page, que ha insistido en que su Gobierno va a seguir apostando por más inversiones.