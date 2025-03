Page avanza un paquete de ayudas a la sequía, sobre todo a la provincia de Albacete, tras ser excluida por el Ministerio

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado un paquete de ayudas a la sequía, que sobre todo irán dirigidas a la provincia de Albacete, después de que quedara excluida de las ayudas a la sequía que ha hecho el Ministerio de Agricultura.

El presidente regional se ha pronunciado de esta manera en la clausura del VIII Congreso de UPA en Toledo, donde ha hecho alusión al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de quien ha dicho, en tono irónico, que le tiene "contento".

"Mirad qué es buen tío. Es de lo mejorcito que hay en el Gobierno. Con diferencia, además. Pero hoy ha sido injusto con esta tierra y lo tengo que decir. Y se lo voy a hacer saber, además", ha avisado Emiliano García-Page.

"Son injustos con nosotros en las ayudas. No pueden quedarse las comarcas y los pueblos afectados sin las ayudas del Estado e, independientemente de las ayudas que ya quisiera plantear el Estado", ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha, en los próximos 10-15 días, va a aprobar un paquete "muy importante "de ayudas a la sequía, sobre todo, en estas zonas de la provincia de Albacete.

Una iniciativa que ha achacado al consejero de consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ya anunciaba el pasado lunes que el Gobierno regional va a presentar alegaciones al reparto de las ayudas a la sequía que ha hecho el Ministerio de Agricultura. "Lo vive, además, diariamente. Son cuatro años prolongados de sequía que contrastan, a lo mejor, con lo que está cayendo incluso allí".

Dicho esto, García-Page ha confiado en que el Ministerio pueda "rectificar", aunque "les cueste meter alguna comarca de Girona", ha bromeado. "No pasa absolutamente nada porque, si no, se lo vamos a recordar muy a menudo y no quisiéramos tener esta mancha en el expediente del Ministerio de Agricultura con Castilla-La Mancha".

PAC

De otro lado, ha hecho alusión a la Política Agraria Común (PAC), una política que "se negoció muy bien", hasta el punto de que Castilla-La Mancha fuera una región "envidiada" en toda España en el crecimiento. "A estas alturas, ya el 90% se ha pagado de este ejercicio".

Se ha mostrado convencido de que "en Europa se va a escuchar mucho más ahora la agricultura que antes". "Es la sensación que he tenido en las visitas". De hecho, ha informado de que está preparando una visita con el comisario que espera también poder preparar con las organizaciones agrarias.