Page, que avanza "curvas" en la negociación de la PAC, reclama unidad: "Es la mejor victoria"

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page, ha se ha referido este jueves a la próxima negociación de la Política Agraría Común (PAC), para la que ha reclamado "unidad y tener las ideas claras", pues considera que ese modo de proceder "es la mejor victoria".

El titular del Gobierno regional ha hecho estas consideraciones tras firmar en Toledo los nuevos estatutos de la Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas, acto que le ha servido para aseverar que "siempre mejor juntos que por separado".

"Nos vale a la Unión Europea ahora que vamos a tener un gran debate en relación con la Política Agraria Comunitaria. La próxima semana, el 16, se presenta la línea de partida para la negociación. Como siempre, para que nadie se engañe, viene con reducciones, con rebajas. De manera que nos va tocar a todos estar muy atentos, peleones y empujando", ha advertido.

No obstante, ha dicho que "afortunadamente" el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España junto con otros ministerios de 18 países de la Unión Europea, "tienen bastante claro lo que hay que cuidar y lo que hay que conservar, y nosotros, como comunidad autónoma, donde el sector agroalimentario, con mucho, pesa más, vamos a empujar en esa dirección".

"Lo que me gustaría es que haya un espíritu de unidad, de consenso social y político, para que Bruselas sepan que aquí estamos unidos en el objetivo, que no lo menosprecien", ha defendido García-Page, que ha llamado a "no intentar que salgan mal las cosas para arañar votos" y presentar una "imagen unida" a nivel nacional.

"Eso nos facilitará poder llegar a consensos con otros países que, finalmente consoliden una voluntad, que es la que todos deseamos en relación con la política agraria comunitaria. Va a haber zigzag, va a haber curvas, va a haber dificultades, pero lo que no nos va a faltar es empeño, ni voluntad, y sobre todo ideas bastante claras", ha advertido el presidente de Castilla-La Mancha, que ha insistido en que presentar batalla desde la unidad "es la mejor victoria".

"Hay quien piensa que lo mejor es aplastar al otro, y eso puede tener incluso verosimilitud en lo inmediato, pero siempre, siempre tiene vuelta, siempre pasa factura, siempre hay regreso", ha terminado advirtiendo.