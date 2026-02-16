Page brinda al Ayuntamiento de Toledo la cooperación de la Junta para buscar un "renacimiento" del barrio de Palomarejos - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha brindado este lunes al Ayuntamiento de Toledo la cooperación del Gobierno que preside para "buscar entre todos" lo que ha denominado como "un renacimiento" del barrio de Palomarejos de la capital regional.

García-Page ha hecho estas declaraciones con motivo de la inauguración de la reforma de la residencia de mayores 'Avenida de Barber' y el centro de mayores 'Toledo II', a la que también ha acudido el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García-Torijano.

"Este barrio tiene hoy la oportunidad de un resurgimiento y brindamos la cooperación de la Comunidad Autónoma para entre todos buscar un renacimiento de esta zona con mas vivienda y más administración", ha dicho el presidente autonómico, en referencia a la incorporación en esta zona de la ciudad del nuevo edificio de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Respecto a la reforma de la residencia, García-Page ha pedido disculpas por haberse tardado en hacer esta obra, que ahora tendrá que completarse con los espacios que quedan, pero ha añadido que esta inversión "está más que justificada" y no requiere "ningún agradecimiento" por parte de los usuarios.

"Lo digo porque algunos de los residentes han llegado a comentar que qué han hecho ellos para merecerse tener esta obra, para merecerse tener esta intervención. No tienen nada que agradecer, la gratitud es nuestra y no solo la gratitud sino la obligación", ha manifestado.

García-Page ha presumido durante su intervención de que Castilla-La Mancha está entre las primeras regiones en atención a personas mayores, al tiempo que ha valorado el trabajo que hacen quienes están a su cuidado. "Requieren de algo más que echarle unas horas, requiere tacto y paciencia, y creo que realmente es digno de alabar", ha añadido.

REVITALIZACIÓN DE PALOMAREJOS

De su lado, el alcalde de Toledo ha reafirmado su compromiso con la revitalización del barrio de Palomarejos y ha mostrado su confianza en que la parcela del antiguo hospital 'Virgen de la Salud' pueda incorporarse cuanto antes a un proyecto "que impulse la actividad y la vida en la zona".

Así, el alcalde se ha mostrado optimista en cuanto a la reversión de los terrenos del antiguo hospital. "Estoy convencido de que una vez que contemos con esta parcela y finalice el proceso administrativo de reversión, podrá estar a disposición del objetivo de revitalizar este barrio".

En este sentido, Velázquez ha recordado que para conseguir ese objetivo ya se han dado algunos pasos, como la decisión de no trasladar el Cuartel de la Guardia Civil a otra ubicación o al hecho de que la antigua Escuela de Enfermería se vaya a convertir en residencia de estudiantes, un proyecto "muy positivo para generar dinamismo y revitalizar el barrio".

Todo ello, ha asegurado el alcalde capitalino, gracias a la colaboración institucional. "Solo de la mano será posible alcanzar retos que de forma aislada no se conseguirían", ha añadido.

Durante su intervención, el alcalde de Toledo ha felicitado a los responsables de la residencia de mayores 'Barber' por una actuación que ha permitido rehabilitar más del 50 por ciento de la residencia, eliminar barreras arquitectónicas, mejorar la accesibilidad y reforzar la eficiencia energética del edificio, "algo completamente irrenunciable en el siglo XXI y que las administraciones tenemos que liderar".

Desde 1973, ha recordado, esta residencia viene "haciendo más fácil la vida en esa última etapa a muchas personas", contribuyendo a que Toledo sea "una mejor ciudad", por lo que ha agradecido la oportunidad de compartir "un día importante para la ciudad" y ha deseado "muchos años más" de servicio a la residencia.

3,3 MILLONES DE EUROS

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, ha comenzado destacando los 50 años de historia de esta residencia y la actuación realizada, en la que se ha invertido 3,3 millones de euros. Por lo que ha añadido que es "necesaria" para "revitalizar y dar vida" al barrio.

"Es una realidad no solamente porque hayamos tenido voluntad política, porque ha habido financiación y ha habido una apuesta por llevar a cabo estas obras, sino porque en estos recursos lo que estamos viendo son cuidados, son atenciones, son dedicación a las personas mayores, que es lo que queremos llevar a cabo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha argumentado.

En este sentido, ha destacado la obras similares a esta que ha llevado a cabo la Junta en los últimos cinco años con una inversión de 19,2 millones de euros para residencias y centros de mayores, que se suman a otros 28,2 millones de euros que en obras activas a día de hoy, "que estamos realizando en diferentes fases y procesos y que muchas de ellas se van a ver finalizadas en este año 2026".