Page carga contra "los que buscan el enfrentamiento" y anima a "compartir más" en su mensaje de Año Nuevo

TOLEDO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado contra "la crispación" generada por "los que buscan el enfrentamiento para esconder sus miserias", animando a "compartir más" en 2026.

En su tradicional discurso de Año Nuevo, realizado desde el Palacio de Fuensalida, el mandatario regional ha señalado directamente a "los políticos que crean la crispación", asegurando que "no nos merecemos ni los españoles ni desde luego los ciudadanos de Castilla-La Mancha que todos los días nos lluevan mensajes que buscan el odio".

En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que no deje "que se cuele en sus mesas en estas fiestas" la crispación, ya que "no merece la pena el enfrentamiento personal"

VALORES DE CASTILLA-LA MANCHA

El presidente autonómico ha reivindicado los "valores" de Castilla-La Mancha, planteando que hacen que la región se "muy reconocida en España y fuera de España". "Esos valores son sencillos, son casi quijotescos, son bastante nuestros y, por lo demás, también bastante universales", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado "el entendimiento", asegurando que en la región "buscamos la paz, buscamos la armonía" e "intentamos evitar la crispación por todos los medios".

"Es una moderación que tiene que ver con lo que nos importa, con que las cosas funcionen, dedicarnos a los problemas de la gente más que a fabricar nuevos problemas", ha afirmado García-Page. Así, ha puesto en valor el empeño para perseguir la "capacidad para adueñarnos de nuestro futuro y seguir creciendo en exportación, en empleo, en llegada de empresas, en servicios públicos y en igualdad".

Junto al diálogo y la moderación, el presidente autonómico ha puesto en valor que en la región se practica "como nadie el sentido común". "Aquí abordamos con sentido común muchos problemas en el día a día. Y lo intentamos trasladar a la sociedad, que está tan neurótica, al menos políticamente, en nuestro país", ha asegurado

Asimismo, ha defendido que en Castilla-La Mancha se evita "la falsedad", asegurando que "es una tierra coherente", pues "la coherencia es la condición previa para que a alguien se le pueda reconocer como honesto".

Al hilo de esta reflexión, ha considerado que el hecho de que la coherencia o el sentido común sean noticia "es un síntoma que debemos desterrar. Debiera ser lo normal ese sentido común, esa coherencia que nos lleva, por supuesto, a intentar ser honestos, honestos en las decisiones, en las acciones y en las actitudes personales".

IDENTIDAD CASTELLLANOMANCHEGA

Por otra parte, García-Page, ha defendido que la región cuenta con una identidad clara, asegurando que "no dudamos de lo que somos". "Otros podrán entretenerse en dudar si son de aquí o son de allá, pero nosotros sabemos que somos españoles a mucho orgullo", ha asegurado, subrayando que la región "no pretende más, pero no asume ni consiente menos", y que por este motivo combatirá "cualquier tipo de intento de privilegios".

El mandatario autonómico ha reconocido que, a pesar de los avances "hay muchas cosas que mejorar" y ha elogiado la capacidad de "ser autocríticos" y "rectificar".

Además, ha reivindicado que en la región se tienen "los horizontes claros". "Sabemos hacia dónde queremos avanzar", ha señalado, subrayando el deseo de que "esta región crezca, pero sobre todo para que lo podamos compartir, que lo podamos traducir ese crecimiento, esa riqueza en mejor sanidad, mejor educación, mejor atención a los que más lo necesitan".