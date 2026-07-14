Page celebra que Castilla-La Mancha sea la región "en la que más confía el empresariado": "Nos llena de mucho orgullo"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - JCCM - Archivo

TOLEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado este martes que Castilla-La Mancha lidere el Índice de Confianza Empresarial Armonizado para el tercer trimestre de este año con 148,9 puntos, el mayor registro de todas las comunidades autónomas y por encima de la media nacional de 138,2 puntos.

Durante su intervención en el acto en el que ha sido nombrado Académico de Honor de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, García-Page ha aplaudido que Castilla-La Manhca sea la región "en la que más confía el empresariado" para sus propios proyectos. "Llevamos ya así muchos trimestres, si no los segundos, los primeros, y encabezando ya mucho tiempo seguido".

Pero es que además, ha hecho hincapié el presidente castellanomanchego, "este año hemos ampliado la diferencia con los que vienen detrás".

"Ser depositarios de la confianza del empresariado nos llena sobre todo de mucho orgullo y de mucha ilusión", ha finalizado.