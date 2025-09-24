Page celebra la "derrota" del acuerdo con Cataluña y pide a Gobierno volver a llevar el texto "bien negociado y pactado"

TOLEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado este miércoles la "derrota" en el Congreso del acuerdo entre PSOE y Junts para delegar a Cataluña la competencia estatal en la gestión de la inmigración.

Aunque ha admitido que "hay cosas que tendrían que haber salido", ha pedido al Ejecutivo central que vuelva a llevar ese texto "bien negociado, bien pactado, probablemente mejor con el primer partido de la oposición, para poder sacar adelante las iniciativas que son indiscutiblemente positivas para todos".

Durante su intervención en la apertura de la II Cumbre de Comunidades Energéticas UNEF, en el Palacio de Congresos de Toledo, García-Page ha señalado que "hay días que lo mejor que se puede celebrar en la política española es una derrota. Yo celebro la de ayer particularmente".

El Pleno del Congreso rechazó este martes la tramitación de la Proposición de Ley de PSOE y Junts para traspasar a Cataluña la gestión de la inmigración, un texto que salió derrotado por los votos de PP, Vox, Podemos y UPN, como estaba previsto, pero también con ayuda de dos miembros del grupo plurinacional de Sumar, socio minoritario del Gobierno.