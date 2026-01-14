Page celebra la "impresionante y heroica victoria" del Albacete frente al Real Madrid en Copa del Rey

Javi Villar of Albacete Balompie celebrates after scoring his team's first goal during the Spanish Cup, Copa del Rey, Round of 16 football match between Albacete Balompie and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

ALBACETE 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado la "impresionante y heroica" victoria del Albacete Balompié por 3 goles a 2 frente al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey.

"Orgulloso de la actitud, el compañerismo y la calidad que ha demostrado hoy el ALbacete frente al Madrid. Una enorme victoria para llegar a Cuartos de la Copa del Rey", remanta el presidente en un mensaje a través de X recogido por Europa Press, emitido nada más acabar el partido.