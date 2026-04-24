Page, contrario a la idea de Illa de exigir el catalán para renovar la residencia: "Va contra el sentido común"

Archivo - El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (i) y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado la propuesta enunciada por su homólogo catalán, su compañero de partido Salvador Illa, sobre la idea de exigir el catalán como requisito para renovar el permiso de residencia, asegurando que "no solo es inconstitucional", sino que además "va contra el sentido común y contra los derechos de todos los españoles".

A preguntas de los medios de comunicación antes de un acto institucional, ha indicado que una cosa es "plantear la necesidad de aprender los idiomas cooficionales" y otra imponer extremos que "llevan a enfrentamientos, que separan a unos de otros". "El idioma está para unir, no para rompernos".

Ha considerado en este punto que las propuestas de partidos independentistas para poder tener las competencias en materia de extranjería "no son muy diferentes a las de Vox" y por eso se opone "por completo". "Todos los que entran por las fronteras españolas son competencia del Estado, y lo que quieren los independentistas es segregar por identidad".

"VOX BUSCA ODIAR AL DIFERENTE"

También se ha pronunciado sobre el debate prendido por Vox al respecto del concepto de 'prioridad nacional', asegurando que el partido de Santiago Abascal lo que busca es "que en España se odie al diferente", algo que hoy hace con los emigrantes "y mañana hará con los de una tierra o de la contraria".

"Y yo creo que lo que necesita España es que nos queramos más, no que nos odiemos", ha expresado, pidiendo "no entrar en la trampa" de la "retórica estéril del populismo".