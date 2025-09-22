Page cree que Puigdemont lo tiene "crudo" si amenaza con tumbar los PGE porque Sánchez ya dijo que seguiría sin ellos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste en Toledo, al encuentro que organiza el digital ‘ENCLM’ bajo el título ‘Castilla-La Mancha, tierra de oportunidades. - PIEDAD_L/JCCM

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que Carles Puigdemont y su partido Junts lo tienen "crudo" si amenazan con tumbar los Presupuestos Generales del Estado ya que, según ha recordado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo hace "no mucho tiempo" que seguiría gobernando sin ellos.

Precisamente, Puigdemont reúne este lunes a la permanente de Junts en Bruselas, tras la reunión que mantuvieron el pasado jueves con el PSOE, para abordar las relaciones entre ambos y las carpetas abiertas que mantiene, como la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el traspaso de las competencias en inmigración, entre otras.

Con motivo de esta cita, y preguntado al respecto, el presidente de Castilla-La Mancha ha incidido en que el Gobierno "no puede fiarse lo más mínimo de alguien que realmente lo que quiere es romper España".

Palabras que le han llevado a recordar que Sánchez dijo hace "no mucho tiempo" que seguiría en el poder sin presupuestos, algo que para García-Page es "una apreciación preventiva". De manera que, según ha dicho el presidente regional, si Puigdemont lo que quiere es "amenazar" con los presupuestos, "me da la impresión de que lo tiene crudo".

Dicho esto, el presidente castellanomanchego ha avisado de que "los peajes que pone el independentismo son normalmente peores y más caros que aprobar o no el presupuesto". Lo que lleva a asegurar a García-Page que lo que le resulta "inconcebible" es que nadie en España "con sentido común" se haya llegado a fiar algún minuto de alguien como Puigdemont.

"El país está agotado de aguantar a tanta gente que nos desea lo peor", ha apostillado.

ENCUENTRO ZAPATERO-PUIGDEMONT

De otro lado, y preguntado por el encuentro mantenido entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Puigdemont, García-Page opina que "no se debía haber mantenido ningún tipo de consenso con alguien que lo que quiere es acabar con el conjunto de España", empezando por la igualdad entre los españoles, ha dicho.

"Alguien que se reclama progresista, que se reclama de la igualdad, no puede estar al mismo tiempo pactando con una persona que está en la extrema derecha, en este caso independentista".

COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN

Sobre el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña, García-Page ha asegurado que él coincide con Podemos "por completo" en el hecho del análisis de que esto "es absolutamente inmoral".

"No hay nada que justifique el hecho de que un Estado erosione su propia soberanía territorial afectando a las demás comunidades autónomas que no vamos a estar paradas ni de brazos cruzados en términos competenciales y sobre todo atacando de raíz el principio de igualdad", ha proseguido el presidente regional.

En esta línea, García-Page ha insistido en que lo que quiere Junts es establecer distinción en los emigrantes por lengua y por identidad. "Eso es propio de un racista, de un xenófobo".

Es por ello que el presidente autonómico no encuentra argumento ni siquiera para aguantar en el gobierno que justifique ese avance. "Yo digo como lo siento, coincido con Podemos. A lo mejor es lo poquito que coincido, pero coincide".