Page defiende este miércoles en Bruselas la posición española del Comité de las Regiones relativa al Marco Financiero

TOLEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a defender, este miércoles ante las instituciones europeas la posición de la delegación española del Comité Europeo de las Regiones (CdR) relativa a la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, un planteamiento que no comparte la representación española en este órgano consultivo de la Unión Europea, tal y como quedó reflejado el pasado mes de octubre en la llamada 'Declaración Galicia', rubricada en Santiago de Compostela por 21 representantes de comunidades autónomas y entidades locales.

De este modo, Emiliano García-Page liderará en Bruselas, junto a otros presidentes autonómicos como el gallego Alfonso Rueda; el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla; o la navarra María Chivite, la defensa del posicionamiento de la delegación española en el CdR y compartirá con los eurodiputados españoles la necesidad de revisar la propuesta presupuestaria de la Comisión Europea para los próximos siete años.

Según informa el Ejecutivo, en el Edificio Jacques Delors, en las horas previas a la celebración de la 169ª Sesión Plenaria del CdR que tendrá lugar, con posterioridad, en el Parlamento Europeo, García-Page desgranará los argumentos con los que la representación española rechaza el planteamiento comunitario tras concluir que no garantiza medios financieros suficientes, fomentan la centralización en las decisiones y ponen en cuestión el principio de cohesión en el seno de la Unión Europea.

En esta jornada en Bruselas, el jefe del Gobierno castellanomanchego estará arropado por el vicepresidente Segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero; la directora general de Asuntos Europeos de la Junta, Nazareth Rodrigo; y el embajador Representante Permanente de España ante la UE, Marcos Alonso.