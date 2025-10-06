Page destaca la seriedad de C-LM en la gestión de los recursos: "Aquí no se lleva dinero nadie y en sobres menos"

TOLEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado este lunes la seriedad de la Comunidad Autónoma castellanomanchega en la gestión de los recursos, para señalar que "aquí no se lleva dinero nadie y en sobres menos".

En su intervención durante la inauguración de la remodelación de la sede de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Administración Digital, García-Page ha incidido en este último nombre de este departamento regional porque, bajo su punto de vista, debería significar "que hacer transacciones en sobres tendría que ser una cosa muy del pasado, y si no, muy sospechosa sí lo es en el presente".

"La gestión rigurosa nos lleva a decir que ninguno de los responsables de Hacienda, ni sus mandos intermedios, ni en la pirámide de todos los que han estado en la Consejería, han estado ni a un milímetro de pisar ningún tribunal por deshonestidad", ha subrayado, para agregar que para él este hecho tiene "mucho valor".

También ha destacado que en el edificio hoy inaugurado se tiene que librar una de las "batallas más trascendentales" para la región como es la de la financiación autonómica, por lo que ha esperado que la plantilla y los cargos directivos de la Consejería se sientan a gusto en su recién remodelada nueva sede.

Todo ello, ha afirmado, porque en los próximos meses y años "van a ser duros en la pelea". "Mucho más si realmente se quiere romper el principio de igualdad o se quieren gestionar privilegios, ni más ni menos, desde la administración del Estado con algunas comunidades autónomas", ha agregado.

"Esos no son peajes, eso literalmente es otra cosa, y no lo vamos a tolerar, y aquí es donde tenéis que estar no solo cómodos, sino con mucha fuerza y con todo el respaldo, porque esa batalla es de larguísimo recorrido", ha zanjado.