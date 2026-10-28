Page eleva a 68 el número de fallecidos en el siniestro de Urda y apunta a 15 heridos en estado muy grave

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). - MINISTERIO DE DEFENSA

URDA (TOLEDO), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario de Urda hasta los 68 en el cómputo oficial.

Resta ahora la autorización judicial para que se siga investigando la posibilidad de que haya más fallecidos en el amasijo de hierros en el que se han convertido varios de los coches de ambos trenes.

García-Page ha dado como balance de atendidos 53 de rango amarillo, 15 con código rojo en estado de gravedad y el resto atenciones leves.

Habrá unidades caninas para seguir buscando posibles pasajeros con vida, tal y como ha apuntado el presidente castellanomanchego.