Parte de los heridos del accidente de Villargordo eran de Cenizate

Actualizado 22/02/2018 11:08:53 CET

ALBACETE/VALENCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado en la "pronta recuperación" de los heridos en el accidente entre un autobús y un camión registrado este jueves en el término municipal de Villargordo del Cabriel (Valencia), gran parte de los cuales eran de Cenizate (Albacete).

En un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, García-Page ha trasladado todo su "cariño y apoyo" a los heridos, "gran parte de ellos" de Castilla-La Mancha.

Todo mi cariño y apoyo a los heridos en el accidente de autobús de esta noche en la Comunidad Valenciana, gran parte de ellos de nuestra tierra, de la localidad albaceteña de Cenizate. Espero su pronta recuperación. — Emiliano García-Page (@garciapage) 22 de febrero de 2018

Varias personas han resultado heridas en un accidente registrado entre un autobús y un camión en el kilómetro 250 de la A3 sentido Madrid en el término municipal de Villargordo del Cabriel, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

De momento no se ha facilitado el número de heridos y su estado aunque desde el Centro de Gestión de Tráfico se ha confirmado que no hay ninguna víctima mortal. En el siniestro, cuyas causas no se han preciado, se han visto implicados un camión y un autobús en el que viajaban 55 pasajeros.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado 18 bomberos --voluntarios de Sinarcas y efectivos de los parques de Chiva y Requena-- que no han tenido que rescatar a ningún ocupante pero sí han colaborado realizando trabajos de apoyo y ayuda a los medios sanitarios desplazados.