Page espera las medidas anticrisis no sean un "yo invito y tú pagas" y critica que las CCAA no hayan sido consultadas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el 'Foro de Diálogo Local: El relevo generacional en la agricultura’, en la Antigua Bodega Los Llanos, a 27 de febrero de 2026, en Valdepeñas, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). El - Eusebio García del Castillo - Europa Press

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado este viernes en que las medidas del plan anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez por la guerra de Irán no supongan un "yo invito y tú pagas", al tiempo que ha criticado que las comunidades autónomas no hayan sido consultadas para abordar este decreto.

García-Page, que ha presidido el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, ha aprovechado su intervención para hacer referencia al Consejo de Ministros extraordinario que se celebra hoy para abordar estas medidas.

"No sé qué va a pasar, no sé si lo saben ni siquiera en Madrid, porque por la última información que tengo parece ser que ni siquiera se ha podido reunir el Consejo de Ministros, están ahí en un tira y afloja. Les deseo que vaya bien porque es el interés de todos y que salgan cosas claras", ha declarado el presidente autonómico.

No obstante, ha querido poner sobre la mesa que las autonomías no han sido consultadas "bajo ningún concepto" en la preparación de este plan. "No es que sea ni obligatorio ni no lo sea", pero "cuando se está hablando de tomar medidas en relación con los ingresos, es decir, con los impuestos no somos una administración cualquiera".

De este modo, ha puesto como ejemplo la crisis de Ucrania, que --en el caso de Castilla-La Mancha-- la bajada de ingresos "nos supuso, por las decisiones tomadas sin consultar a la autonomía, más de 400 millones de euros".

Es decir, ha proseguido García-Page, "cuando se habla del IVA o cuando se habla de la renta, o cuando se habla del impuesto sobre carburantes, tiene que saber la gente que en algunos casos, como en el de carburantes, el 58% va a las autonomías".

"Si se toman medidas", ha dicho, el Gobierno tiene que tener en cuenta que "si la decisión es invito, pero pagan otros", lo que significa es que las decisiones que vayan en el Real Decreto "pueden afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar".

"AMENAZA DIRECTA" A LA FINANCIACIÓN DE LAS CCAA

Dicho esto, ha subrayado que si la decisión es estatal, estas medidas tendrían que financiarse desde la financiación pura del Estado central. "Si se repercuten las autonomías sin además consultarlas, quiero que se sepa que es una amenaza directa a la financiación de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales", ha insistido.

"Se está hablando de muchas cosas, pero nadie está cayendo en la cuenta de que realmente la situación financiera de las autonomías, con un retraso monumental en la financiación, es muy desesperante", y, sin embargo, "sin comerlo ni beberlo, nos podemos encontrar, lógicamente, con un problema financiero muy considerable".

García-Page, que no quiere con sus palabras "ni mucho menos complicar el debate" porque "ya lo tienen bastante complicado", ha pedido que "haya el mayor consenso social en España para que se tomen medidas", pero tienen que ser medidas, obviamente, como consecuencia de la esfera internacional, medidas en la esfera nacional.

"De lo contrario, lógicamente, podemos interiorizar la crisis y que tenga además un efecto más corrosivo y más expansivo en España, si eso termina repercutiendo en nuestra sanidad, en nuestra educación y en nuestras prestaciones sociales", ha avisado el presidente.