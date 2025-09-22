Page felicita a Chus Mateo, vecino de Toledo, tras convertirse en seleccionador y asegura que cosechará "grandes éxitos"

Archivo - El nuevo seleccionador de España de baloncesto, Chus Mateo. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha felicitado a Chus Mateo, vecino de Toledo, por su nombramiento como nuevo seleccionador de España de baloncesto.

De esta manera, en un mensaje en su cuenta de 'X', el presidente autonómico ha asegurado que Mateo "ya ha demostrado su gran valía" y se ha mostrado seguro de que "seguirá cosechando grandes éxitos".

"Le deseo toda la suerte a Chus Mateo como nuevo seleccionador. Me alegro especialmente por ser vecino de nuestra región, concretamente de Toledo. Ya ha demostrado su gran valía y estoy seguro de que seguirá cosechando grandes éxitos", señala textualmente en su mensaje.