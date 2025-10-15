Page hablará de impuestos y vivienda en un DER donde PP y Vox quieren retratar "agotamiento" y negar su "visión idílica"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page(1i) y el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro(2i), durante el Debate sobre el Estado de la Región de 2024. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, abrirá este jueves, a partir de las 10.30 horas, en las Cortes regionales, el segundo Debate sobre el Estado de la Región (DER) de la legislatura que, según él mismo ha ido avanzando estos días previos, prevé dejar medidas en materia de vivienda y de deducciones fiscales. PP y Vox quieren dejar patente, a su juicio, el "agotamiento" del responsable autonómico y negar la "visión idílica" que dan de la Comunidad Autónoma y su gestión.

Será el propio presidente autonómico el que abra el Debate con su discurso, que no tiene límite de tiempo. No antes de las 16.00 horas, comenzará la sesión vespertina con la intervención de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, que tendrán réplica y contrarréplica del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Debate, que se celebrará durante dos sesiones --jueves y viernes-- comenzará este año más temprano que en otras sesiones. Al término de la primera jornada, se registrarán las resoluciones de los grupos parlamentarios, que estudiará la Mesa y quedarán listas para ser debatidas en la jornada del viernes, a partir de las 9.30 por los diferentes grupos parlamentarios.

Del discurso del presidente castellanomanchego ha ido dando algunas pinceladas él mismo en distintos actos, en los que ha comentado ya su intención de proponer un nuevo paquete de deducciones fiscales para aquella gente que más lo necesita y que se concretarían en "ayudas y deducciones sociales".

La necesidad de construir más viviendas ha sido otro de los temas que ha adelantado que estará en su discurso en forma de medidas, algunas de ellas "distintas de lo que se está planteando a nivel general". "Nosotros nos vamos a poner manos a la obra, independientemente de cómo evolucionen los planes del Estado", ha destacado en este sentido.

Emiliano García-Page se subirá a la tribuna coincidiendo con el décimo aniversario de su Gobierno, lo cual servirá también para hacer balance de una década de actuaciones, especialmente en materia de despoblación, atención a la dependencia y educativas.

PP: COMPROMISO FRENTE A AGOTAMIENTO

El presidente del PP en Castilla-La Mancha lanzará durante el Debate del Estado de la Región diferentes propuestas en materia de agua, agricultura, vivienda, servicios sociales o educación, tal y como ha explicado a Europa Press la portavoz regional de los 'populares', Alejandra Hernández.

Núñez hablará de agua, defendiendo el pacto regional "que gracias al PP se sacó adelante"; de agricultura, ganadería y PAC; de materia fiscal y de todo lo que tenga que ver con vivienda, con servicios sociales y con educación, "porque es un presidente comprometido con esta tierra".

Además, según la parlamentaria, demostrará "que está preparado para ser el próximo presidente de Castilla-La Mancha" frente a un presidente regional, Emiliano García-Page, del que ha dicho que está "agotado, cansado y sin ganas por seguir en nuestra región".

Sobre las medidas en materia de vivienda o bonificaciones fiscales que prevé anunciar García-Page, en el PP seguirán pensando que son "anuncios que no van a ir a ningún sitio", salvo que ponga medidas concretas encima de la mesa y las lleve a cabo al día siguiente.

VOX: CONTRA LA VERSIÓN "IDÍLICA" DE PAGE

Desde el Grupo Parlamentario Vox, su presidente, David Moreno, se teme que García-Page llevará "una visión idílica de la región" al Debate del Estado de la Región, justificando su gestión "como un caso de éxito de gobernanza política".

Sin embargo, ha destacado Moreno, "la realidad es que Page no sabe gestionar y que no hay ningún éxito en una región a la cabeza de todos los listados de deficiencias como son el abandono del campo, la falta de auxiliares técnicos educativos en los centros escolares o los graves problemas que padece la sanidad pública", temas en los que incidirá la formación durante su intervención en esta cita.

Desde el PSOE, su portavoz parlamentaria, Ana Isabel Abengózar, ha señalado que el Gobierno de Emiliano García-Page llega a este debate "en buena forma, con buenos datos, y buenos indicadores para Castilla-La Mancha que se encuentra a la cabeza de todos los rankings".

Por el contrario, el Partido Popular, ha opinado, es probable que acuda a la cita con "un copia y pega de lo que ha dicho en otros parlamentos".