Page hará del fin del trasvase su "compromiso más estructural" y tras tomar posesión lo exigirá en las Cortes

SACEDÓN (GUADALAJARA), 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García-Page, ha adelantado este domingo que si gana las elecciones del próximo 26 de mayo, en la próxima legislatura hará del fin del trasvase su "compromiso más estructural" y, en cuanto tome posesión, va a exigir un "compromiso formal" en las Cortes para que todos los diputados electos firmen "un pacto por el agua auténtico en la región".

"Es algo sobre lo que podemos llegar a acuerdos y consensos", ha comentado antes de compartir una comida en el Parque de Sacedón (Guadalajara), frente al embalse, ante cerca de 200 personas, y que ha comenzado con un minuto de silencio en homenaje al exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido este viernes.

"Hay dos sentencias que nos ponen un suelo firme sobre el que trabajar, hasta ahora el suelo estaba embarrado, se deslizaba, se caía, pero ahora hay un suelo donde trabajar", ha remarcado García-Page, en referencia a las sentencias del Tribunal Supremo en materia hídrica, para mostrarse convencido de que el futuro "a medio y largo plazo" de la Comunidad Autónoma está en "ganar la batalla" del agua. "Y se lo digo a Casado, que está en Murcia diciendo lo contrario", ha apostillado.

A su juicio, hasta en Europa "tienen más claro" que en los gobiernos del PP que "hay que acabar con los trasvases". Pero ahora, ha agregado, el gobierno es de Pedro Sánchez, a quien ha agradecido su compromiso con las desaladoras, que "ahora ya funcionan", destacando que "cuanta más agua desalada salga de Murcia, más agua tiene que haber en este pantano. Tengo el compromiso del Gobierno y lo voy a vigilar hasta el último minuto".

Dicho esto, ha destacado que el problema del agua se puede cifrar en términos económicos, aludiendo a las informaciones publicadas este domingo que apuntan que "hay miles y miles de hectáreas de regadío ilegales en la cuenca del Segura que se están mal usando", algo que no se puede consentir. "Castilla-La Mancha se hizo comunidad autónoma para que tuviéramos todos los mismos derechos, viviéramos donde viviéramos" y hasta que no se arregle el problema del agua "esta región no va a lograr salirse con uno de sus argumentos".

Se ha referido aquí a su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, para asegurar que "hizo más por Murcia en materia de agua que en Castilla-La Mancha" y que si alguien tuvo "más a tiro, más a huevo, conseguir un acuerdo en España" era ella, "con todo lo que ha mandado" en sus cuatro años, y si no hubiera puesto los del PP por encima de los intereses de la región "otro gallo hubiera cantado".

En su opinión, "el único partido en condiciones de decir que 'no' a sus jefes de Madrid y poner por delante los intereses" de la región es el PSOE. "Somos el único partido regionalista, y es complicado llevarle la contraria a La Moncloa, mande quien mande es muy difícil", pero él, ha asegurado, no va a ser ministro. "Ni lo quiero, y con lo que me van a escuchar con el agua, menos".

CAMBIAR LAS COSAS EN SILENCIO, EN LA URNA

Antes de firmar su compromiso de este domingo --para que el Gobierno central duplique el agua desalada y así se duplique también el caudal del Tajo, impulsar la creación de un Banco Público de Derechos de Agua y aprobar una Ley Regional del Agua--, ha avisado a los presentes que "la única manera" que hay de cambiar las cosas "es hacerlo en silencio, en la urna".

"Guadalajara es una provincia que vamos a ganar y como consecuencia de eso vamos a ganar en toda Castilla-La Mancha", ha concluido, no sin antes lamentar que el PP haya "estado caciqueando" en esta provincia.

El alcalde, candidato a la reelección y presidente de los municipios ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, ha repasado cómo ha cambiado Sacedón desde que gobierna García-Page, agradeciendo el trabajo del Ejecutivo regional por luchar por el agua. "Sin el Gobierno de Castilla-La Mancha yo aquí poco podría haber hecho", ha admitido, comprometiéndose a seguir defendiendo este recurso y a mostrarse en contra del trasvase "haya el gobierno que haya".

También ha intervenido el cabeza de lista a las Cortes regionales por Guadalajara y secretario del PSOE en esta provincia, Pablo Bellido, quien ha recordado que la época de la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, no ha acabado, pues "ha designado un heredero y la única manera de derrotarla es en las urnas" y que "el régimen de crueldad no vuelva a Castilla-La Mancha".