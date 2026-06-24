Page intercambia halagos con Begoña Villacís y le pide que "deje un hueco para la política"

El Presidente Regional, Emiliano García-Page, Con La Directora Ejecutiva De Spain DC, Begoña Villacís, Coloca En Tomelloso (Ciudad Real) La Primera Piedra De Las Nuevas Instalaciones De ‘Whitewater Group Alpha 2’. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CIUDAD REAL 24 Jun. (EUROPA PRESs) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la que fuera vicealcaldesa de Madrid por Ciudadanos, Begoña Villacís, han intercambiado halagos este miércoles, durante un acto en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso, en el que ella ha participado como directora ejecutiva de Spain DC.

Ha sido durante la presentación de los nuevos planes de la multinacional Whitewater, donde el presidente castellanomanchego ha pedido a Villacís que, aunque se ha hecho "indispensable" en su nuevo cometido --en la Asociación Española de Data Centers--, "deje un hueco también para pensar en la política y aportar, porque este país va a necesitar de mucha gente realmente con ganas y con perspectiva".

De forma previa, la que fuese vicealcaldesa de Madrid ha lamentado que los "tejemanejes, los zascas y la baja política" estén copando la actualidad, de tal modo que "ya no se habla de futuro".

"¿Recuerdan ustedes la última vez que escucharon a ningún político hablar de futuro? Hablar de lo que se está preparando para nuestros hijos, de las políticas a largo plazo, de qué país desean que se convierta España?", ha preguntado a los asistentes Villacís, que ha destacado que mientras en ese "mundo del entretenimiento se suceden zascas e insultos, hay gente que está aquí poniendo la primera piedra del futuro de Castilla-La Mancha", ha dicho en alusión a García-Page.

"Hay comunidades autónomas y hay políticos, y para mí la valentía es eso, que no esperan de forma pasiva a que les lleguen las oportunidades, sino que buscan proactivamente que la gente entienda todo lo que tiene Castilla-La Mancha para ofrecer, y no se quedan sentados, sino que verdaderamente van a buscarlos", ha elegiado.

"Es importante reconocer a los líderes que lideran de verdad, que buscan no ese espacio en el titular barato, sino que buscan un futuro para sus ciudadanos", ha agregado la ahora directora ejecutiva de Spain DC, que ha ensalzado que el Gobierno castellanomanchego "pelee" por proyectos que como el que echa a andar este miércoles en Tomelloso.

Mientras, el presidente, que ha recogido el guante de la exvicealcaldesa madrileña, ha lamentado que una de las consecuencias de esa "crispación diseñada con intención política" que copa el momento es, "haber dejado suelto, sin aprovechar, mucho capital humano".

"Para mí, sería realmente extraordinario poder contar con mucha gente que realmente tiene preparación, tiene bagaje. En tu caso se ha visto, evidentemente. En política, hacemos casi lo contrario que las empresas, que premian al que funciona y prescinden del que no lo hace. Espero que, a pesar de que te has hecho indispensable en tu nuevo cometido, dejes un hueco también para pensar en la política y aportar, porque este país va a necesitar de mucha gente realmente con ganas y con perspectiva", ha concluido.