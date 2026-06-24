Page avisa tras la comparecencia de Sánchez de que en política no basta con no ser culpable

El presidente regional, Emiliano García-Page, inaugura, en Manzanares (Ciudad Real), la 64ª Feria Nacional del Campo (Fercam). - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CIUDAD REAL 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este miércoles "soluciones y respuestas" ante los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno, al advertir de que en política "una cosa es culpable y otra cosa es responsable".

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas, tras inaugurar la 64 edición de la Feria Nacional del Campo (Fercam) en Manzanares, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya comparecido en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por los casos de corrupción en el seno de su Ejecutivo y de su partido.

García-Page ha señalado que desconoce "lo que sabe" el jefe del Ejecutivo central y ha asegurado que tiende a pensar "que la gente es buena por naturaleza".

En este sentido, ha recordado que España es "un estado de derecho" en el que no se puede presumir "que la gente es delincuente por definición".

El presidente castellanomanchego ha defendido que los casos de corrupción responden a "una minoría muy minoritaria", aunque ha admitido que ese tipo de comportamientos "afean el conjunto".

"No tengo ninguna duda de que al presidente del Gobierno le repugna la corrupción", ha afirmado.

No obstante, García-Page ha insistido en que la política exige algo más que determinar responsabilidades penales. "En política nos exigen los ciudadanos soluciones y respuestas", ha señalado, antes de remarcar que "culpables son los corruptos" y que la responsabilidad política debe abordarse en otro plano.