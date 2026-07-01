Page logra la unanimidad del Comité Europeo de las Regiones para exigir a la UE más apoyo al relevo generacional agrario

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - CARLOS MONTEAGUDO/EUROPA PRESS

BRUSELAS/TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado este miércoles ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones el dictamen sobre el relevo generacional en el sector primario, un texto que ha quedado aprobado por unanimidad y que fija la posición de las regiones europeas ante uno de los principales retos del sector.

La aprobación unánime refuerza el valor de un dictamen que, aunque no tiene carácter legislativo vinculante, sí constituye la voz formal de los entes locales y regionales de la Unión Europea ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo en la elaboración de políticas comunitarias.

En este caso, el texto llega en pleno debate sobre la futura Política Agraria Común y sobre la necesidad de garantizar agricultores y ganaderos jóvenes para sostener la producción alimentaria.

Durante su intervención, García-Page ha defendido que la estrategia para el relevo generacional en la agricultura es una de las grandes preocupaciones de Europa en materia de seguridad y soberanía alimentaria, y ha destacado que el dictamen llega tras un "amplísimo consenso", después de haber sido votado ya por unanimidad en comisión y tras un proceso interno de escucha a numerosas entidades y colectivos del sector.

El jefe del Ejecutivo regional ha advertido de que Europa aún está "a tiempo de poder corregir el problema de la falta de gente joven en el campo", aunque ha avisado de que "no nos sobra tiempo".

Según ha remarcado, el objetivo es abrir una nueva etapa y corregir una tendencia que depende de la legislación, del presupuesto y de la voluntad política.

Uno de los puntos centrales del dictamen es la petición de que el 10% de la PAC se dirija a la incorporación de jóvenes al campo.

El texto incluye, además, medidas como estímulos fiscales, apoyo financiero, incentivos a la inversión, facilidades para acceder a la tierra, impulso a la formación, modernización de maquinaria, reducción de burocracia y mayor participación de regiones y entidades locales en el diseño de las políticas agrarias.

Page ha defendido que la propuesta parte de una apuesta "decidida" por la política agraria comunitaria tal y como se ha venido conociendo, frente a planteamientos que, a su juicio, pueden debilitarla.

En este sentido, ha pedido "volver a un planteamiento ambicioso" y ha sostenido que cualquier gasto de la Comisión Europea no debe hacerse "a costa del campo y de la ganadería".

El dictamen parte de un diagnóstico preocupante, y es que solo alrededor del 12% de los productores europeos tiene menos de 40 años.

Para García-Page, esta realidad convierte el relevo generacional en algo más que una cuestión sectorial, ya que también supone "un grito de auxilio para la pervivencia del mundo rural en perfecta conciliación con el mundo urbano".

APOYO DEL RESTO DE MIEMBROS

En el debate posterior, representantes de distintas regiones europeas han respaldado el enfoque del texto.

La representante de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino, ha valorado el trabajo del ponente y ha confiado en que el dictamen pueda condicionar la política agraria de los próximos años, especialmente en regiones donde el sector primario es fundamental.

También ha reclamado recursos hídricos, agua y una formación más atractiva para los jóvenes.

Desde Italia se ha incidido en la necesidad de no reducir los recursos destinados al campo, mientras que desde Dinamarca se ha señalado que la UE debe alejarse de un modelo que favorece a los grandes actores y apostar por una agricultura sostenible, con calidad de vida en las zonas rurales.

Representantes de Letonia y Grecia han puesto el acento en los costes de energía e insumos, en la competencia de importaciones que no siempre cumplen las mismas exigencias y en problemas como la fragmentación de la tierra.

"EL RETO DE LOS RETOS"

En su cierre y antes de conocer el resultado de la votación, García-Page ha agradecido el respaldo de los intervinientes y ha subrayado que el "alto grado de consenso" reconoce que en el relevo generacional está "el reto de los retos" para el campo europeo.

A su juicio, buena parte de los desafíos del sector pasan por la incorporación y permanencia de jóvenes agricultores y ganaderos. Además, ha advertido de que el relevo generacional también permite optimizar la inversión realizada durante años a través de la PAC.

"Sería triste que después de tanto dinero invertido, el final de todo ese esfuerzo termine en la no incorporación de jóvenes", ha concluido antes de la votación final, en la que el dictamen ha quedado aprobado por unanimidad.

El presidente de Castilla-La Mancha ha estado acompañado del vicepresidente segundo de su Gobierno, José Manuel Caballero; el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán; la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, y la eurodiputada castellanomanchega Cristina Maestre.