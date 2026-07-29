Page no cree que el momento actual sea el "contexto" como para abordar una nueva financiación autonómica

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page, en una entrevista en la Cadena Ser. - JCCM

TOLEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que el momento actual "no es un contexto como para abordar un gran pacto" en materia de financiación autonómica tras "doce años de retraso".

García-Page ha apuntado, en una entrevista en la Cadena Ser y a colación de la decisión del Ministerio de Hacienda de posponer al 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se iba a abordar la reforma del modelo de financiación autonómica, ha comentado que "parece mentira que estemos hablando de financiación" tras "cuatro años sin presupuestos" y "con la precariedad política que hay".

Para él, con el modelo propuesto "el sistema de progresividad que siempre ha defendido la izquierda se rompe" ya que "no se paga a las comunidades autónomas por lo que cuestan sus competencias, que sería lo lógico".

"No se aplica eso, a quien más tiene más se le paga y ese planteamiento no lo voy a asumir, me parece que nos daña. Es verdad que hay más dinero para todos, pero se reparte peor", ha argumentado, poniendo como ejemplo que Castilla-La Mancha lleva "años siendo de las cuatro peor financiadas" y ahora sería "la peor" con este modelo.

En su opinión, este modelo "tiene que ver con el mercadeo político de esta legislatura". "Es una exigencia, un chantaje de los independentistas", ha manifestado.

Para García-Page, hay "parámetros a los que acercarse para ser serios", como son "garantizar que todo el mundo tenga la misma oportunidad sanitaria, educativa o social".

"DUDAS" CON ZAPATERO

De otro lado, ha admitido tener "dudas" con las explicaciones dadas por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha afirmado que eso le "corroe".

"Si tuviera la certeza de que todo es falso estaría tranquilo, si es verdad estaría muy fastidiado pero tranquilo. Lo peor es la duda y, sinceramente, las informaciones que se conocen se traducen en dudas", ha añadido.

Para él, todas las informaciones que están saliendo sobre el expresidente son "muy dolorosas". "Lo he conocido de presidente del Gobierno, lo he apreciado mucho y él lo sabe. No soy de esos de poner la mano en el fuego pero estaba totalmente convencido de que no tenía ninguna ambición económica", ha apuntado.

Por ello, ha reconocido que desea "ardientemente" que pueda "explicar su causa en los tribunales más allá del análisis moral".

En todo caso, le ha recomendado que se centre en su estrategia judicial "porque, cuando se está en los tribunales, intentar mantener un relato y una explicación pública es una cosa imposible".

"Tiene que centrarse en la estrategia judicial y, los demás, desear que lo pueda explicar y salir bien y, si no, condenar claramente y alegrarnos de que la justicia se abra paso", ha concluido.