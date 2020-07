Page no dudará en pedir dimisiones en Fomento si no se recuperan servicios de ferrocarril suprimidos durante la pandemia

GUADALAJARA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avisado de que su Gobierno no va a dudar en pedir ceses o dimisiones dentro del Ministerio de Fomento si no se recuperan servicios de ferrocarril que han sido suprimidos durante la crisis sanitaria y que no se han recuperado, extremo que afecta particularmente a la provincia de Guadalajara y a las comarcas de Sigüenza y Molina de Aragón.

Así lo ha asegurado durante un acto en Sigüenza, donde ha apuntado que "algún técnico en el Ministerio que está encargado de hablar de los trenes en España no se ha dado cuenta de que en la pasada campaña electoral algunos políticos descubrieron que hay una España donde cuesta más" prestar este tipo de servicios.

Tras defender el mundo rural, ha insistido en que "algún técnico con un alto cargo está haciendo estropicios quitando líneas de tren por no ser rentables".

"Nunca una línea de tren ha sido rentable, ni siquiera el AVE. Nadie cuenta lo que costó hacerlo. No nos quedará más remedio que pedir la dimisión o el cese de algún responsable si no se empiezan a poner las pilas", ha abundado.

En este punto ha hablado de los "800 millones de financiación del transporte" en tiempos de pandemia que "se han sacado de la manga y que han ido todos a Madrid y Cataluña". "¿Y el resto? Ojo, no vamos a ceder, y esto, a estas alturas, como comprenderán, es importante a efectos simbólicos y de coherencia", ha señalado García-Page.