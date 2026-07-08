Page pide "coraje" al Gobierno para convocar una Conferencia de Presidentes antes de avanzar en la financiación

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura en Albacete, el Centro de Referencia de Alzheimer y otras demencias. - PIEDAD LÓPEZ
ALBACETE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al Gobierno central que tenga "el coraje de convocar una Conferencia de Presidentes" antes de avanzar en el modelo de financiación autonómica, que ha calificado como el "resultado del chantaje de los independentistas".
Esta petición la ha realizado el mandatario castellanomanchego desde Albacete, durante su intervención en la inauguración del Centro de Referencia de Alzheimer y otras demencias, donde ha solicitado además que el Gobierno no mezcle el debate de los Presupuestos Generales del Estado con el de la financiación autonómica.
García-Page ha reclamado al Ejecutivo central una Conferencia de Presidentes para poder "discutir" y hacerlo "a la cara" y por "respeto a las autonomías", antes de avanzar en el modelo de financiación autonómica.
En segundo lugar, ha pedido que "no se avance más" en el modelo de financiación --que ha calificado de "atropello a la igualdad"-- si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, por lo que ha demandado que primero debe cumplirse esta aprobación y separarse del modelo a debatir.
"Que primero vaya el presupuesto para que sepamos realmente si estamos hablando de verdad o de broma, si estamos hablando de algo serio o de fuegos de artificio. ¿Para qué vamos a estar peleándonos unos con otros si finalmente ni siquiera hay Presupuesto General del Estado?", ha incidido el presidente castellanomanchego.
Es por ello que ha pedido que el Gobierno "deje claro que para hablar de la financiación, de la sanidad y de la educación, no nos sometamos al mercado chantajista de la negociación de los independentistas en el presupuesto".
Si esto se produce, ha vaticinado, "lo que va a terminar pensando todo el mundo en España es que la igualdad de todos se somete al mercado para intentar sacar unos presupuestos". "Y eso no lo vamos a consentir. Eso no va a pasar", ha advertido.
Así, ha señalado que le duele especialmente que desde "presuntos planteamientos progresistas se quiera pisotear más que nunca el principio de igualdad".