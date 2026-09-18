Page pide al Estado asumir parte de la gestión del Guadiana y el Tajo ante los "atascos" de las confederaciones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la inauguración de la mina. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

ABENÓJAR (CIUDAD REAL), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que su Gobierno ya ha registrado formalmente ante el Ejecutivo central y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) la petición para que la Junta pueda asumir mediante una encomienda parte de la gestión que realizan las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la mina de Wolframio de Abenójar, una solicitud con la que el Ejecutivo autonómico pretende intervenir en la tramitación de expedientes y aliviar lo que Page ha definido como un importante "atasco" administrativo que, a su juicio, está afectando especialmente a agricultores y ganaderos que esperan durante años la resolución de cuestiones relacionadas con pozos, regadíos o aprovechamientos de agua.

"Acabamos de registrar, cumpliendo un compromiso que adquirí, la petición formal al Gobierno de que nos dejen ayudar", ha anunciado Page, quien ha querido dejar claro que Castilla-La Mancha no reclama que el Estado le transfiera la competencia, sino que le encomiende parte de su gestión.

"Hay atasco en las confederaciones hidrográficas, se tarda años, hay mucho lío. Curiosamente lo que más rápido va son las sanciones", ha lamentado el presidente regional, poniendo especialmente el foco en los problemas que existen en Castilla-La Mancha con "la gestión de acuíferos" y "la gestión de los pozos".

La primera petición afecta a las confederaciones del Guadiana y del Tajo, aunque Page ha avanzado que la intención de su Gobierno es plantearlo "más adelante" también para las demarcaciones del Júcar y del Segura.

"Lejos de discutir y echarle la culpa a otro, queremos echar una mano", ha defendido el presidente, quien ha asegurado además que, en caso de darse esa encomienda, el Ejecutivo autonómico está dispuesto a contratar "entre 400 y 500 personas" con el objetivo de responder a la preocupación que, según ha señalado, existe entre multitud de agricultores y ganaderos con la gestión del agua.

La solicitud formal da continuidad a un compromiso que Page ya había anunciado hace seis meses.

Durante el acto institucional del Día Mundial del Agua, avanzó que pediría al MITECO que cediera o "encomendara" a Castilla-La Mancha parte de la gestión de las confederaciones para hacerse cargo de expedientes acumulados durante años y agilizar trámites que afectan a los regantes.

MEDICIONES PROPIAS DE LOS ACUÍFEROS

Page ha recuperado además otra idea que ya puso sobre la mesa en marzo, que Castilla-La Mancha disponga de sus propias mediciones sobre el estado de los acuíferos.

"Queremos tener datos propios sobre los acuíferos. Recelamos de los datos que se dan", ha señalado, antes de anunciar que este trabajo se realizará junto a la Universidad de Castilla-La Mancha y su Centro Regional de Estudios del Agua (CREA).

"No es obligatorio fiarse, es obligatorio saber de qué estamos hablando", ha resumido Page, que ya en marzo había planteado incluso la instalación de piezómetros propios por parte de la Junta para contrastar las mediciones existentes.