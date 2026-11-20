El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - JCCM

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado este viernes, "gobierne quien gobierne" tras las elecciones generales del próximo día 29, por un pacto educativo en toda España, que "no esté al pairo de los vaivenes políticos" y que "hable primero de financiación".

García-Page ha detallado que siempre que hay elecciones "comienza una nueva etapa" y "siempre se abre el debate de una nueva etapa educativa", por lo que ha defendido, "cuando alguien quiera hablar el día de mañana de pacto educativo", la necesidad de "encontrar un modelo que sea compatible".

Un modelo que sea "mejor pacto, que ley de unos contra otros", porque "eso es un desastre", como también lo es "que vengan unos y cambien la ley, y que vengan otros y lo mismo".

Durante su intervención en Toledo en el acto institucional con motivo del Día de la Enseñanza, ha pedido también que esa ley aborde el tema de la financiación porque "está muy bien hablar, y ahora más, pero lo que hay que hacer es predicar y dar trigo, las dos cosas, porque si no ya lo sabemos en qué consiste".

"La verdad es que me molesta muchísimo como presidente que se tomen decisiones en Madrid de esas de 'yo invito pero tú pagas', esas me molestan muchísimo, porque hacen daño, hacen daño, el populismo desde las instituciones o desde las mesas de los gobiernos hace daño a la gente, hay que ser serio y hay que ser realista y hay que saber que para poder avanzar entre todos hay que pagar, hay que contribuir, hay que ser realista", ha expresado en otro momento de su intervención.

Dicho esto, ha abundado en que lo único que pide es "que si alguien se compromete, realmente lo pueda dejar en el presupuesto".

Al respecto, ha subrayado que Castilla-La Mancha tiene el presupuesto y "nunca va a faltar para educación, para investigación, para universidades" y aunque no es algo fácil porque "no es que nos sobre el dinero", ha puntualizado, tiene "muy claro" que, sin estar contra la educación privada "ni mucho menos contra la concertada" o contra la universidad, sí está "orgulloso" de que esta sea la región "donde hay más porcentaje de educación pública de todo el sistema educativo español".