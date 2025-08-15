Page pide "prudencia" y "humildad" ante los incendios: "La naturaleza cuando se lo propone hace mucho daño"

El presidente regional, Emiliano García-Page - JCCM

TOLEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este viernes "mucha prudencia" ante el calor y la oleada de incendios sin perder de vista la "humildad": "La naturaleza cuando se lo propone hace mucho daño y si va ayudado de la mano maligna del ser humano, peor.

En declaraciones a los medios desde la Catedral de Toledo, donde ha asistido a la misa en honor a la Virgen del Sagrario, García-Page ha indicado que su Gobierno lleva "muchos días en tensión" y "en permanente" contacto telefónico con los técnicos.

"En Castilla-La Mancha hemos ido abordando todos los --incendios-- que nos salen y cruzamos los dedos porque a cualquiera se nos pueden complicar. Realmente no es el tiempo de los políticos pero sí es el tiempo de estar al frente y particularmente de apoyar a todos los servicios", ha manifestado.

Ha afirmado que la región ha ido "reforzando y reforzando" cada año sus mecanismos y medios contra los incendios, para añadir que hay "lamentameblemente" mucho medios del Infocam fuera de la comunidad ayudando. "Esa solidaridad es un ejemplo positivo en medio de tanto dolor", ha agregado.

El presidente regional ha señalado que están todos los protocolos activados ante esta ola de calor. "En este caso no podemos decir que nos va a pillar de improviso como nos pasó con la DANA y con las riadas porque evidentemente aquello fue de la noche a la mañana".

"Aquí sabemos que hay calor, que hay posibilidades", ha apuntado, para volver a poner de manifiesto las mejores implementadas en la región en los últimos años en la lucha contra los incendios sin perder de vista que "toda crisis del clima nos obliga a ser humildes".

Ha lanzado un mensaje de prudencia para indicar que la gente es "mayoritariamente muy prudente" y acepta las normas de "clausura del fuego", para insistir en la solidaridad con las "tierras que están más maltratadas por el fuego. "Nos sentimos solidarios porque todos somos víctimas en potencia, si no lo somos hoy, lo podemos ser mañana", ha concluido.