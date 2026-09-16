Page planta cara a López Miras por el trasvase y alerta del futuro del Tajo si gobierna Feijóo

El jefe del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, preside en Talavera de la Reina (Toledo) el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha acusado este miércoles al presidente de Murcia, Fernando López Miras, de querer "entorpecer todo lo que puedan" la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura hasta que Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno de España.

Page ha respondido así, durante la apertura del curso académico 2026-2027 de la UCLM en Talavera de la Reina, al anuncio realizado por su homólogo murciano en el que afirmó que pondrá "todas las trabas" a las nuevas reglas del trasvase hasta que Feijóo sea presidente y pueda retirarlas.

El presidente castellanomanchego ha criticado que la estrategia pase por esperar "hasta que lleguen los suyos, solos o en compañía" y ha advertido de que, en ese escenario, "definitivamente el Tajo pierda toda esperanza".

El presidente regional también ha cargado contra la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a la que ha reprochado los retrasos en esta materia.

"La ministra está en falta desde hace mucho con el Tajo y con la coherencia en el discurso hidráulico", ha afirmado.

Page ha aprovechado además para lanzar una crítica, sin citarlo expresamente, a miembros de la oposición por sus reiteradas referencias al agua del Tajo que termina llegando a Portugal.

"Hay gente a la que se le ocurre decir que cómo permitimos que el agua vaya hasta Lisboa", ha ironizado Page, dirigiéndose al alcalde de Talavera para añadir que a "algunos los conoces muy bien".