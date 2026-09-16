Page avanza una nueva financiación a la UCLM de 1.300 millones de euros hasta 2031, un 30% más que el anterior programa

El jefe del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, preside en Talavera de la Reina el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este miércoles que el nuevo contrato-programa que la Junta negocia con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) superará los 1.300 millones de euros hasta 2031, lo que supondrá incrementar en más de un 30% la financiación pública respecto al acuerdo actualmente vigente.

Durante la apertura del curso académico 2026-2027 de la UCLM en Talavera de la Reina, Page ha asegurado que el nuevo acuerdo estará cerrado "antes de que finalice este año" y ha defendido que debe abrir "una nueva etapa de avance, de expansión" para la institución académica.

"Creo que nos podremos ir a un contrato absolutamente tremendo, por encima de los 1.300 millones, un aumento de más del 30% de la financiación pública hasta 2031", ha explicado el presidente autonómico.

El actual contrato-programa, correspondiente al periodo 2022-2026, está dotado con algo más de 1.000 millones de euros y constituye la principal herramienta para garantizar la estabilidad financiera de la universidad regional.

También el rector de la UCLM, José Julián Garde, ha situado la negociación del nuevo contrato-programa 2027-2031 entre los principales retos de la institución para este curso y ha asegurado que deberá proporcionar "la estabilidad financiera para hacer realidad nuestro proyecto de universidad".

Garde ha agradecido además a la Junta y a García-Page un compromiso con la universidad que, según ha señalado, "ha quedado acreditado con hechos a lo largo de estos años", permitiendo a la institución seguir creciendo. Un compromiso que, ha añadido, debe continuar porque supone "invertir en talento y futuro".

MÁS DE 100 MILLONES PARA INFRAESTRUCTURAS

A esta financiación ordinaria se sumará un nuevo impulso a las infraestructuras universitarias, de tal modo que García-Page ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo miércoles un convenio por más de 100 millones de euros para actuaciones en la UCLM.

Entre ellas ha destacado la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, además de otras inversiones destinadas a continuar ampliando y modernizando las instalaciones de la universidad regional.

El presidente castellanomanchego ha recordado que durante los últimos años el Ejecutivo autonómico ha "más que doblado" la financiación destinada a la institución académica y ha considerado que todavía existe margen para que la UCLM "siga expandiéndose".

NUEVA RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN TALAVERA

Page también se ha referido a los planes para construir una residencia universitaria en Talavera de la Reina, para la que la Junta ya solicitó al Ayuntamiento el pasado mes de abril una parcela.

El presidente regional ha vinculado este proyecto con las dificultades que provoca el encarecimiento de la vivienda para los estudiantes que tienen que trasladarse de ciudad para cursar sus estudios.

"Queremos evitar que el problema enorme de la vivienda en España sea, además, un obstáculo para que la gente pueda cursar sus estudios universitarios", ha explicado.

La Junta solicitó en abril al Consistorio talaverano la puesta a disposición de terrenos en el área de expansión universitaria, en el entorno del Hospital Nuestra Señora del Prado y próximos a la futura Facultad de Ciencias de la Salud, con el objetivo de levantar allí la nueva residencia.