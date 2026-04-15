Page plantea una estrategia para triplicar el número de visitantes del Cono Sur a C-LM en los próximos tres años

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page, en la 'WTM Latin America' en Sao Paulo. - JCCM

TOLEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado este miércoles, en Sao Paulo (Brasil), una estrategia encaminada a "triplicar el número de visitantes del Cono Sur, especialmente de Brasil, en los próximos tres años", tal y como ha subrayado en la feria de turismo 'WTM (World Travel Market) Latin America', el principal foro turístico profesional de América Latina.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha considerado "perfectamente posible" alcanzar este objetivo, puesto que "hay mucho que crecer" en un momento en el que "está pujando muy fuerte todo Oriente" y "donde tenemos planteadas operaciones de promoción", pero en el que "no podemos desconocer que Brasil" constituye un potencial mercado de "220 millones de turistas", ha subrayado, según ha informado la Junta en nota de prensa.

De igual modo, Emiliano García-Page ha avanzado próximos contactos con el país carioca ante el creciente interés detectado estos días relacionados con parques temáticos como Toro Verde o Puy du Fou en Cuenca y Toledo, respectivamente. Asimismo, ha reconocido que el turista brasileño "aprecia muchísimo la gastronomía", especialmente la relacionada el "sector del vino" que, al igual que ocurre con "el queso manchego", deben resultar de utilidad para "abrir nichos de mercado", ha incidido.

Tras recorrer las instalaciones de esta feria en la que Castilla-La Mancha ha presentado sus alternativas diferenciales sobre patrimonio histórico y monumental, oferta cultural y paisajes singulares, el presidente autonómico ha reconocido el "incremento notable de la clase media" de "un país inmenso" como es Brasil, que cuenta con "una capacidad de renta que quiere consumir patrimonio, cultura", por lo que "Europa en su conjunto y España, son preferentes", ha rematado en compañía de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

UNA TREINTENA DE REUNIONES

Mientras, Castilla-La Mancha ha estrenado presencia institucional en la World Travel Market de São Paulo, la mayor cita profesional del sector turístico en toda Latinoamérica y una de las grandes ferias B2B de turismo de todo el mundo, con una agenda de trabajo que recoge una treintena de reuniones con operadores y profesionales de empresas turísticas del territorio, así como delegaciones de estados brasileños, siendo además la única Comunidad Autónoma de toda España con estand institucional en este evento.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha señalado el impacto de la WTM en todo el mundo, ya que moviliza en todas sus ediciones en todos los continentes más de 7.000 millones de dólares de negocio turístico.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado el estand de la región en la 'WTM Latin America' y ha mantenido algunos de estos encuentros al máximo nivel institucional por parte de Castilla-La Mancha, con responsables de las secretarías de Estado de Turismo de territorios como São Paulo o Santa Catarina, entre otros encuentros dentro de la treintena de contactos establecidos durante la feria por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Tenemos mucho que ofrecerle a los visitantes de Brasil, que buscan experiencias relacionadas con la cultura, la naturaleza o el patrimonio histórico, elementos muy presentes en la oferta turística regional, pero también otras experiencias relacionadas con la gastronomía, uno de los grandes componentes de nuestra oferta turística", ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, recordando el potencial de Brasil como mercado emisor de turismo, con más de 12 millones de viajes internacionales el pasado año, más de 700.000 de ellos a España, caracterizado por estancias largas y por la búsqueda que experiencias únicas junto con un gasto medio por persona de más de 2.100 euros en estos viajes, frente a los 1.300 euros del gasto medio del visitante internacional.

"Somos la primera región que viene con un estand institucional a WTM São Paulo, y eso es una muestra de la ambición que tenemos por ser un destino referente para un país con una gran capacidad emisora de turismo como Brasil".

Además, y al término ya de la agenda de la delegación castellanomanchega que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha encabezado durante tres jornadas de trabajo en Brasil, Patricia Franco ha hecho un balance muy positivo de esta acción internacional, que ha girado en torno a la promoción de Castilla-La Mancha como destino turístico y a la generación de oportunidades y líneas de negocio para las bodegas de la región, que han tenido la ocasión de establecer reuniones directas con importadores vinícolas brasileños, en un mercado de consumo de vino creciente para el que se abren grandes posibilidades a raíz del acuerdo entre la UE y Mercosur que incluye la reducción drástica de aranceles.

"El balance de este viaje es muy positivo, porque hemos sido capaces de conectar como destino turístico con turoperadores y profesionales del sector y llevar a cabo contactos y encuentros al más alto nivel con otros estados de Brasil que son emisores muy importantes de turismo, además de abrir espacios de negocio y líneas de oportunidad para nuestros vinos, que pueden beneficiarse de las ventajas que va a ofrecer el acuerdo con Mercosur para penetrar en uno de los grandes mercados consumidores de vino en todo el mundo", ha finalizado la consejera.