Page plantea impulsar siete nuevos centros para personas con discapacidad física e intelectual en los próximos diez años

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, inaugura, en Chinchilla de Montearagón, la residencia de mayores ‘Las Encebras’. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

ALBACETE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha comprometido este jueves a poner en marcha --mediante colaboración público-privada-- siete nuevos centros para personas mayores y para personas con discapacidad física e intelectual dentro de una estrategia que ha fijado "en los próximos diez años".

"Dirán que es mucho", se ha adelantado a decir García-Page, quien ha defendido que "hay que hacer las cosas con tiempo". "Todo tarda, todo cuesta y todo hay que buscar financiación", ha subrayado el jefe del Ejecutivo regional durante la inauguración de la Residencia de Mayores 'Las Encebras' en Chinchilla de Montearagón.

"Son siete centros que queremos colaborar con el sector privado. Queremos sumar la energía de lo público con la competitividad y la productividad que introduce el sector privado y por financiarlo mejor. De manera que ese es un nuevo compromiso que vamos a plantear porque nos interesa y mucho", ha afirmado.

PRESTACIONES POR DEPDENDENCIA

De otro lado, y centrándose en la dependencia, García-Page ha recordado que cuando tomó posesión se comprometió a que Castilla-La Mancha llegaría a 100.000 prestaciones por dependencia. "Este es un compromiso que hemos incumplido, pero no porque no hemos hecho las 100.000 prestaciones, sino porque hemos llegado a 120.000 prestaciones", ha sacado pecho el presidente castellanomanchego.

Al hilo de esto, García-Page ha asegurado que antes de que acabe esta legislatura, la región va a llegar a 130.000 prestaciones por dependencia, es decir, "30.000 más de las que prometimos en su día".

"No siempre es fácil, ni siempre resulta barato. Pero realmente hay cosas que van por delante", ha apuntado.