Page, tras posible asesinato machista en Seseña, llama a la sociedad "a no acostumbrarse y luchar contra esta barbarie"

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha condenado el posible asesinato machista ocurrido este jueves en la localidad toledana de Seseña, en el que habría perdido la vida una mujer.

De momento, la Guardia Civil tan solo confirma el hallazgo en un domicilio de Seseña del cuerpo de una mujer con heridas de arma blanca, que ha aparecido junto a otro cuerpo de un hombre ahorcado.

"Se investiga un posible asesinato machista, esta vez en nuestra tierra, en Seseña. De confirmarse, quiero expresar mi dolor, rabia e indignación ante otra vida arrebatada", ha dicho el titular del Ejecutivo castellanomanchego, a través de la red social 'X'.

"Mi pésame a la familia y seres queridos. No podemos acostumbrarnos jamás a esta barbarie y es una tarea de toda la sociedad luchar contra ella", ha reclamado.