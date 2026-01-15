Page presume de que C-LM lidere financiación de plazas en residencias y de encabezar "la mayoría" de ránquines sociales

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una foto de archivo. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ensalzado que la región sea "la primera que encabeza el ranquin de comunidades autónomas que financian plazas públicas para residencias de mayores", según datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

A través de un vídeo difundido por el Gobierno regional, García-Page ha destacado también que el mayor número de plazas financiadas con cargo al servicio público "es de Castilla-La Mancha", así como "la segunda en el total de plazas, considerando también las privadas en el conjunto de España"

Es por ello que el presidente regional ha presumido de que Castilla-La Mancha "encabeza la mayoría de los ránquines que tienen que ver con lo social". "Primero porque lo sentimos y, en segundo lugar, porque es donde realmente ponemos siempre el acento", ha añadido.

"Sí, me siento orgulloso de que el dinero que todo el mundo paga en esta región termina revirtiendo en la gente que más lo necesita", ha concluido.