Page, tras procesos electorales, lamenta "que se acabe hundiendo la infantería para que siga existiendo cuartel general"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Foto de archivo. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este jueves a la Dirección del PSOE que también son dirección de los alcaldesa y los candidatos en los ayuntamientos y en las autonomías y que "lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo cuartel general".

A preguntas de los medios desde Toledo, ha incidido en que la Dirección del partido es también responsable de los candidatos y de las candidaturas actuales "y no solo de la política planetaria ni de la lucha galáctica contra la ultraderecha".

En este contexto, y sobre los resultados electorales del pasado domingo en Aragón, ha lamentado que la candidata socialista al Gobierno de esa comunidad autónoma, Pilar Alegría, "un perfil político muy valioso", ahora "pague los platos rotos de la política nacional".

Ha asegurado que a Alegría le ha sucedido "lo que viene pasando desde un tiempo esta parte y es que los dirigentes autonómicos, los dirigentes locales están o estamos pagando los platos rotos de la política nacional".

"Ésta es la realidad y decir lo contrario es simple y llanamente engañar", ha dicho García-Page, que opina que a su partido le viene faltando autocrítica "desde hace por lo menos 10 años", cuando en unos comicios generales obtuvo 84 escaños.

"La gente pierde a veces la memoria, pero cuando el Partido Socialista sacó 84 diputados, el peor resultado de la historia de la socialdemocracia en España, se dijo que esa noche era histórica y que podía haber gobierno y que éramos más".

"Esta etapa de cero autocrítica empezó justamente aquella noche con 84 diputados. Si comparan los resultados de Aragón con aquellos 84, entenderá que no se lamenten más de la cuenta en Aragón", ha apostillado.