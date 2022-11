Page quiere que C-LM sea la región "que más se signifique" en los centros de atención a víctimas de violencia sexual

CIUDAD REAL, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado su interés por que la región "sea la que más se signifique en los centros de atención a víctimas de violencia sexual" a la vez que ha puesto en valor la red de centros de atención a la mujer que existen en Castilla-La Mancha.

Así lo ha manifestado durante la presentación del proyecto de rehabilitación del antiguo palacete de Cruz Roja en Ciudad Real.

El presidente ha estado acompañado de la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías y los dos arquitectos encargados del proyecto, Luis García y Antonio García.

Ha comenzado García-Page su intervención destacando que "lo que podría ser un edificio representativo para hacer homenajes y otros eventos, se convertirá en un edificio patrimonial dedicado a la lucha contra la violencia de género". "Se trata de algo hermoso", ha añadido.

Dicho esto, ha recordado que "España ha cambiado su mentalidad durante los últimos 50 años". "Hoy la protección al patrimonio es inexcusable y hemos pasado de la insensibilidad social ante el destrozo patrimonial a una hiperprotección, que va por delante de cualquier capricho político. Esto llevó a la sociedad a manifestarse y a defender un patrimonio público, lo cual lo hace todavía más hermoso", ha subrayado.

VIOLENCIA MACHISTA

Asimismo, se ha mostrado orgulloso por la red de centros de atención a la mujer que prestan sus servicios en Castilla-La Mancha a la vez que ha lamentado que "no se puede hacer desaparecer la violencia machista de un plumazo".

"Es evidente que no podemos seguir como estábamos pero es importante que la sociedad identifique qué es un problema", ha dicho el presidente añadiendo que "aquello que la sociedad toleraba, hoy ya no lo tolera".

Así, ha resaltado que sin los servicios de atención a las personas que se sienten víctimas, el fenómeno tendría "una estadística desconocida o nadie se fijaría".

Tras estas palabras, ha incidido en que la violencia de género "es un problema de fondo" y "una lacra que no nos podemos permitir si queremos una sociedad digna".

Ha añadido que es un objetivo "loable" querer convertirse en la región que más se signifique en estos centros.

Para terminar su intervención, ha hecho mención a la "clarísima vocación" empresarial que tiene la región y ha dicho que "ninguno de los proyectos empresariales hablados durante la pandemia, se han quedado en el tintero".

Ha hablado el presidente del proyecto "que ha cuajado" y que será muy visible en las próximas legislaturas.

"El 19 podremos presentar también lo que creí que sería una gran postal de Ciudad Real", refiriéndose a la futura pasarela que conectará la capital con Miguelturra y que supone un coste de más de 3 millones de euros.

REHABILITACIÓN DEL PALACETE

De su lado, Fernández ha destacado que la rehabilitación del palacete tiene "una gran importancia emocional".

"Esta ciudad, a lo largo de su historia, no ha tenido la ocasión de preservar su patrimonio y tenemos menos del que podríamos tener si se hubieran hecho las cosas de otra manera", ha añadido.

Dirigiéndose a todos los invitados del evento, ha dicho que el edificio "es el levantamiento de la gente que impide que se derribe este palacete histórico, que emociona a sus familiares".

Ha agradecido a todas las personas implicadas en este complejo proyecto, al Ayuntamiento, "para que salga la licencia de obras", a los arquitectos "por el trabajo ejecutado en un tiempo récord y que han hecho un trabajo de análisis para resolver qué había debajo de esa fachada".

"Lo más importante no es solo la infraestructura, es la emoción de recuperar un edificio como este, el ladrillo no es lo más importante, sino las personas, en este caso las mujeres víctimas de violencia sexual", ha dicho añadiendo que "estará en un lugar privilegiado y todos sabrán porque queremos proteger a las víctimas, pero no tienen que esconderse, las mujeres serán las protagonistas, a quienes hay que proteger".

Así, ha anunciado que el edificio contará con un espacio de atención psicológica, también desde el punto de vista jurídico y social y otro espacio con 3 alojamientos para aquellas mujeres que necesiten acogida de urgencia.

Ha concluido agradeciendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado "por ir más allá de su propia obligación" y a todas las personas que serán importantes en este recorrido.

"Con vuestra ayuda esto será una realidad importante", ha añadido.

ARQUITECTOS

Por su parte, los arquitectos encargados de la remodelación han explicado que el estado del palacete "era deplorable" y que "probablemente no sobrevivía a otro invierno".

Han explicado que para su remodelación, ha sido necesario un estudio arqueológico para actuar de la forma "más fidedigna posible" y se han analizado suelos, molduras y las forjas, entre otros elementos.

La alcaldesa ha puesto en valor el "compromiso por los avances y el desarrollo de proyectos que son para mejorar la ciudad".

Así, ha agradecido el trabajo e inversión que se realizan en este tipo de , "algo necesario para que no sean destinados a la demolición".

Masías ha resaltado que el Consistorio necesita el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "para el desarrollo económico" y ha dicho que Ciudad Real "está en ese momento de hacerlo con todos" y con esa "zona interesante" como es el Polígono Sepes.

De su lado, Caballero ha mostrado su entusiasmo y ha manifestado que se trata de "un día feliz para quienes están vinculados a la capital, a la provincia y a la gestión pública con un compromiso de lucha contra las agresiones".

"Podemos afirmar que la política es útil para cambiar la sociedad y la vida de la gente", ha dicho añadiendo que "el contenido es la lucha contra las agresiones y el continente, el edificio que albergará esos servicios" .

Ha concluido su intervención diciendo que "los edificios tienen una vida, que es la estructural y hoy lo que se hace es meter en la UCI a un edificio moribundo sabiendo que el tratamiento es efectivo y se le va a devolver a la vida".