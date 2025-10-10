El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page entrega en Casas Ibáñez (Albacete), las Medallas al Mérito Cultural 2024 en el Teatro de Casas Ibáñez. - JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado este viernes la cultura de España y de Castilla-La Mancha, aseverando que "fabrica libertad".

"No solo se debe fabricar en libertad, sino que fabrica libertad. Y cualquiera que se considere demócrata tendría que ampararla, protegerla y defenderla en sus múltiples manifestaciones", ha señalado el titular del Ejecutivo castellanomenchego, que este viernes ha clausurado en Casas Ibáñez (Albacete) el acto de entrega de las Medallas al Mérito Cultural 2024.

A juicio de García-Page, lo verdaderamente importante es que la cultura sea de la sociedad, "que no sea capricho ni de un ministro ni de un consejero, que sea de la gente".

"No tenemos que ser reguladores del tráfico cultural. Eso es incompatible con ser auténtico demócrata", ha añadido García-Page, que ha abundado en esta idea al rechazar "esa dimensión en la que muchos piensan que la cultura tiene que ser de régimen".

Y es que el presidente regional ha defendido que en España hay que estar "muy orgullosos de la cultura que rezuma", pues considera que es "la expresión de la calidad de un país, incluso de su salud social, económica, política y moral".

Dicho esto, y tras lamentar que la cultura esté siempre sometida a "demasiado escrutinio" y que sea "manoseada y a veces mal interpretada", ha criticado a los que hablan de "chiringuitos culturales", añadiendo que "casi nada" de lo que pasa en la vida diaria de una sociedad "escapa de la intervención administrativa o financiera del poder público".

"Es más, personalmente pienso que a pesar de que hacemos muchas inversiones, muchas infraestructuras, se promueve la cultura, es poco siempre. No sé si la cultura vale dinero, la incultura vale muchísimo más" ha defendido García-Page, que ha añadido que "una sociedad que no valora el talento, está condenada a un fracaso estrepitoso".

LA CULTURA, LA RAÍZ QUE ANCLA AL PASADO

En la mis línea, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pasto, ha celebrado la riqueza cultural de Castilla-La Mancha, a la que ha comparado como "una raíz que nos ancla al pasado y también una luz que guía nuestro futuro", para agradecer después la labor desempeñada por creadores, artistas y gestores culturales.

Pastor ha señalado reconocimientos "por su excelencia y por su perseverancia" a proyectos como el Palacio de los Marqueses de Torremejía, en Almagro (Ciudad Real), al que ha descrito como "un tesoro renacentista", al proyecto Lúmina de la Catedral de Toledo por "unir patrimonio y tecnología en una experiencia inmersiva", o a los Premios Pávez de Talavera de la Reina (Toledo) por "convertir en el epicentro nacional del cortometraje a la ciudad".

El consejero de Educación también ha querido dedicar unas palabras para "proteger y mentar a los jóvenes artistas y creadores, que son los que llevan el nombre de Castilla-La Mancha allá por dónde circulan", citando como ejemplo al galardonado bailarín albaceteño, Ismael Olivas. También ha reseñado a la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha, "por cohesionar y vertebrar cultura en cada uno de los municipios" premiada en la gala.

Mientras, el preside de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha resaltado los 42 años de trayectoria de Cultural Albacete durante la gala y ha defendido la inversión en esta materia por parte del Gobierno regional.

"Procuramos tener la mejor cultura y reconocer el talento de quienes la producen", ha asegurado Cabañero, quien ha afirmado que "es más necesaria que nunca en tiempos del negacionismo".

"Como decía Nelson Mandela, la cultura y la educación son las armas más poderosas que tiene el ser humano", ha defendido Cabañero, que ha cerrado su discurso citando al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, explicando que "totalitarismos y la barbarie tienen siempre como principal enemigo a la cultura. Por ello, larga vida a la cultura".

PREMIADOS

Este viernes, en Casas Ibáñez, se han entregado dos menciones especiales. Una al desaparecido recientemente Toni Isbert, "por su contribución al arte dramático, por ser embajador cultural de Castilla-La Mancha y su constante defensa del patrimonio escénico español", y al proyecto de Rehabilitación del Palacio de los Marqueses de Torremejía, en Almagro, llevada a cabo por el coleccionista mexicano Mauricio Fernández Garza.

Si la Medalla a la Cultura Joven para Menores de 35 años ha recaído en Ismael Olivas, el Ayuntamiento de Saelices de la Sal, en Guadalajara, ha recibido la Medalla al Mérito Cultural en Rehabilitación y Difusión del Patrimonio Material.

En cuanto a la Medalla al Mérito Cultural en Conservación y Difusión del Patrimonio Inmaterial ha sido para la Asociación Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra, mientras que el Instituto de Estudios Manchegos de Ciudad Real se ha hecho con la Medalla al Mérito Cultural en Investigación del Patrimonio Cultural.

El albaceteño José Luis Serzo ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Cultural en Artes Plástica, y la del Mérito Cultural en Arte Digital ha ido a parar al espectáculo 'Lumina' de la Catedral de Toledo.

La Asociación Cultural 'Veleta Roja' ha recibido la Medalla al Mérito Cultural en las Artes Escénicas; los Premios Pávez de Talavera de la Reina, la del Mérito Cultural en Cine, y la de Música, la Asociación Musical Moteña, de Mota del Cuervo.

En la categoría de Medalla al Mérito Cultural en la Creación Literaria y la Edición, el galardón ha recaído en Aache Ediciones, al tiempo que la Biblioteca de Ugena, en Toledo, se ha llevado la Medalla al Mérito Cultural en el Fomento de la Lectura.

Sí la Medalla al Mérito Cultura en Cómic y Artes Escénicas ha sido para la librería Serendipia, de Ciudad Real, la del Mecenazgo y Promoción de la Cultura ha recaído en el programa cultural 'Actuamos en Patrimonio', siendo la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a través de su iniciativa 'Proyectos Culturales', reconocida en la categioría de Proyectos Culturales Inclusivos.