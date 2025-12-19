Page reivindica la política vocacional frente a la "mala política" de "algunos políticos"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

ALBACETE 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado este viernes la política vocacional frente a la "mala política" que ha descrito como "el problema de algunos políticos".

Así se ha manifestado durante la inauguración de la residencia 'La Candelaria' en Elche de la Sierra, que ha calificado como un éxito de "la política de verdad".

"No se equivoquen, porque siempre surgirán gente que querrá decir el problema es la política", ha advertido el mandatario autonómico.

García-Page ha asegurado que "la inmensa mayoría" de los políticos continúa "siendo honesta". En este sentido, ha asegurado que "los que más sufrimos con los golfos, con los sinvergüenzas, con los abusadores, somos los que estamos en la política para todo lo contrario". "Que son la inmensa mayoría", ha reiterado.

Además, ha reivindicado el carácter vocacional de la política en Castilla-La Mancha, que se demuestra en que "en tantos años, no haya habido ni un solo cargo público a las Puertas de un Tribunal de Justicia".

Un hecho que ha achacado a la tolerancia cero practicada en la política autonómica municipal. "En esta tierra, no consentimos que nadie meta la mano", ha asegurado García-Page. "A quien mete la mano, le mandamos fuera. Y a ser posible, lo denunciamos, no miramos para otro lado", ha asegurado.