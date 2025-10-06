Page se reunirá este mes con el ministro de Agricultura ante las "amenazas" a los fondos de la PAC

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este lunes que se reunirá este mes de octubre con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ante las "amenazas" a los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Durante su intervención en la inauguración de la remodelación de la sede de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, García-Page ha lamentado que los fondos europeos vayan a dar en los próximos años "más quebraderos de cabeza, porque la Unión Europea está por hacer recortes".

"No vale ni el pretexto de la guerra, ni ningún cuento. Lo cierto y verdad es que o avanzamos más en cohesión, y nosotros sabemos muy bien lo que eso significa, o vamos hacia atrás. Y hay fuerzas más que de sobra como para incluso amenazar claramente uno de los grandes fondos de ingresos a la región y a España, como son los fondos agrícolas", ha señalado.

Por ello ha pedido que este no sea un debate más "de los muchos que hay "en la rugosa España", donde "se suceden como si nos los comiéramos o como si habláramos de primos hermanos. No nos podemos permitir que lo más esencial ceda a lo más inmediato", ha concluido.