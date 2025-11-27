Page teme que Koldo y Ábalos usen mensajes que perjudiquen al Gobierno para su defensa: "Yo tendría mucha cautela"

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a su llegada al acto homenaje a Javier Lambán, en el Senado, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

Cree que el 'caso Koldo' no se amortizaría con la entrada de Ábalos en la cárcel y que hay un daño reputacional para el PSOE

MADRID/TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su preocupación con que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García usen mensajes y grabaciones como pruebas que perjudiquen al Gobierno para su defensa en la causa que instruye el Tribunal Supremo (TS) por el presunto cobro de mordidas ilegales.

"Hay muchas espadas de Damócles sobre la escena política española, y yo desde luego tendría muchísima cautela", ha asegurado el presidente castellanomanchego al ser preguntado sobre si el Ejecutivo debe temer que Ábalos y Koldo cuenten información al TS a cambio de beneficios procesales.

García-Page, que ha realizado estas declaraciones a los medios antes de asistir en el Senado a un acto de homenaje en memoria del expresidente aragonés Javier Lambán --fallecido el pasado mes de agosto--, ha recordado que "la mayor parte de las pruebas" del 'caso Koldo' se sustentan en "autopruebas, grabaciones de los propios imputados".

"¿Para qué se toma tantas molestias de grabar y grabar y grabar y anotar y guardar los mensajes y además archivarlos si no es lógicamente para luego poderlo utilizar? O bien en su defensa o bien en un ataque. Yo tendría la mosca tras la oreja permanentemente", ha advertido.

LA POSIBLE ENTRADA DE ÁBALOS EN LA CÁRCEL

Con todo, ha afirmado que aunque el Supremo decida este jueves que Ábalos y Koldo ingresen en prisión, esto no amortizaría un agravio a la imagen del partido, sino que más bien aumentaría el "daño reputacional" al PSOE.

"El que se quiera engañar se puede engañar, pero cuando el núcleo duro del entorno del presidente del Gobierno y el secretario general del partido entra en prisión y está afectado por graves casos de corrupción, pues podemos mirar para otro lado, pero lo cierto es que la opinión mayoritaria de la gente es que nos afecta al conjunto", ha analizado.

Ha admitido que para parte de la ciudadanía la imagen de la corrupción "podría personalizarse en Ábalos", pero que no obstante afectaría a todo el PSOE, incluido los que como él están "en el lado contrario ideológicamente".

EL PSOE "ES VÍCTIMA" DE ÁBALOS, KOLDO Y CERDÁN

Cuestionado por una posible financiación irregular del PSOE, García-Page ha defendido que es "muy difícil" sostener que su partido se haya financiado ilegalmente y ha limitado cualquier delito a un "abuso de confianza y de recursos" de los investigados en el 'caso Koldo'.

Otra cosa sería, en su opinión, "que alguien" haya "utilizado" el partido como "lavadora para blanquear sus ingresos" o como "una fuente inagotable de recursos para el día a día, para su vida doméstica".

"Pero en todo caso es lo contrario. A mí me hace pensar que la organización, el PSOE, es víctima de Ábalos, es víctima de Koldo, es víctima de Santos Cerdán. No es culpable la organización, es la víctima", ha remachado.